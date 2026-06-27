Natural de Americana, no interior de São Paulo, Kiko Shred, guitarrista do Viper, integrará a banda de Fabio Lione na “Epic Tales Tour – Parte 2”, extensa turnê que passará por 19 cidades brasileiras.

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A agenda começa em 2 de julho, em Salvador, e segue até 2 de agosto, quando será encerrada na Burning House, em São Paulo, após apresentações nas regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

A participação marca um novo capítulo na parceria entre os músicos, que já haviam dividido o palco durante uma apresentação na Bolívia, em 2023. Com carreira construída entre trabalhos autorais e sua atuação no Viper, Kiko Shred levará para a turnê sua identidade ligada ao heavy metal tradicional, ao metal melódico e à técnica que caracteriza seu trabalho como guitarrista.

Kiko Shred comenta fase e turnê

“É um grande privilégio fazer parte desta turnê! Fabio é um dos maiores vocalistas da história do rock, um nome de muito peso e uma pessoa muito legal. Faremos história, já que esta será a primeira turnê dele no Brasil após sua saída do Angra e também a mais longa que ele já fez em solo brasileiro”, afirma Kiko Shred.

Conhecido internacionalmente por sua trajetória com Rhapsody, Angra, Vision Divine e outros projetos, Fabio Lione apresentará um repertório baseado em diferentes momentos de sua carreira. A agenda inclui capitais como Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, além de apresentações em cidades como Arapiraca, Juazeiro do Norte, Uberlândia, Limeira, Bauru e Franca.

Epic Tales Tour – Parte 2



2 de julho — Salvador/BA — SESI Casa Branca

3 de julho — Aracaju/SE — Che Music

4 de julho — Arapiraca/AL — Praça Luiz Pereira Lima

5 de julho — Maceió/AL

9 de julho — João Pessoa/PB — Vila do Porto

10 de julho — Natal/RN — Museu da Rampa

11 de julho — Juazeiro do Norte/CE — Cangaço Music Bar

12 de julho — Recife/PE — Estelita

16 de julho — Belém/PA — Studio Pub

17 de julho — São Luís/MA — Basa Club

18 de julho — Teresina/PI — Bueiro do Rock

19 de julho — Fortaleza/CE — Pirata Bar

23 de julho — Brasília/DF — UK Music Hall

24 de julho — Uberlândia/MG — Rei da Sinuca

25 de julho — Belo Horizonte/MG — Caverna Rock

26 de julho — Limeira/SP — Mirage

31 de julho — Bauru/SP — Villa Rondon Restaurante

1º de agosto — Franca/SP — The Roots

2 de agosto — São Paulo/SP — Burning House

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