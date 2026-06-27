Encontro gratuito acontece na terça-feira, dia 30, e contará com talk show, sessão de autógrafos e sorteio de exemplares da obra que originou a exposição

O Americana Shopping realiza, nesta terça-feira, dia 30, às 19h, um encontro especial com a professora, pesquisadora de moda e autora Maria Alice Ximenes, responsável pelo acervo que compõe a exposição Saiotes do Século XIX, em cartaz no empreendimento desde o dia 3 de junho.

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O encontro é gratuito e contará com bate-papo sobre a pesquisa que deu origem à mostra, sessão de autógrafos e sorteio de exemplares do livro da autora.

A exposição apresenta réplicas de peças e algumas originais do século XIX, entre elas saiotes e espartilhos, que ajudam a contar a história do redesenho do corpo feminino durante o período. As peças fazem parte do acervo pessoal de Maria Alice Ximenes e foram objeto de estudo de sua dissertação de mestrado defendida no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A pesquisa ganhou destaque por representar um marco acadêmico: foi a primeira tese na área de Moda da Unicamp a ser transformada em livro, publicado pela Editora Estação das Letras e Cores. A obra aborda as transformações estéticas e sociais relacionadas ao vestuário feminino no século XIX, contribuindo para a preservação e divulgação da história da moda brasileira.

Oportunidade

Durante o talk show, os participantes terão a oportunidade de conhecer detalhes do processo de pesquisa, da construção do acervo e das curiosidades sobre as peças expostas, além de interagir diretamente com a responsável pela exposição, que é Doutora e Mestre pelo Instituto de Artes da Unicamp, Professora da Fatec Americana e autora do livro “Moda e Arte na reinvenção do corpo feminino no século XIX”.

“No século XIX as mulheres vestiam esses saiotes para criar uma silhueta e aumentar, ora suas ancas, ora seus traseiros, além dos espartilhos que afinavam sobremaneira a cintura. É interessante notar que hoje ainda o corpo da mulher é redesenhado, porém por outras tecnologias. Mas antes a mulher obedecia a esse redesenho ditado pelos homens e hoje é ela quem escolhe seus procedimentos estéticos”, compara Maria Alice, que destaca que os saiotes é que eles permitiam as mulheres se sentarem e passarem por portas estreitas, graças ao dispositivo abre e fecha (espécie de sanfona).

“Receber a professora Maria Alice Ximenes para este encontro é uma forma de ampliar a experiência proporcionada pela exposição e aproximar o público de um conteúdo cultural e histórico de grande relevância”, destaca Simone Ponce, Gerente de Marketing do Americana Shopping.

A exposição Saiotes do Século XIX segue aberta à visitação gratuita no Americana Shopping e pode ser conferida até o encerramento da programação cultural do mês.

Sobre o Americana Shopping

Referência em compras, serviços, gastronomia e lazer, o Americana Shopping reúne marcas de diversos segmentos e oferece uma experiência completa para clientes de Americana e região. Com constante investimento em inovação e conveniência, o empreendimento segue ampliando seu portfólio de atrações e serviços para atender às expectativas do público.

Serviço – no shopping

Bate-Papo com a responsável pela Exposição Saiotes do Século XIX no Americana Shopping

Data: 30 de junho.

Horário: 19h.

Local: No corredor da loja Dafyne.

Entrada: Gratuita.

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