O DAE Americana terminou o conserto da adutora que afetou o fornecimento de água a toda região do Antonio Zanaga por volta das 20h30 desta sexta-feira.

Moradores relataram à reportagem que a volta do fornecimento aconteceu por volta das 3h30, com variação por causa do ponto e do bairro em que a pessoa mora.

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Nota do DAE

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu por volta das 20h desta sexta-feira (26) o reparo emergencial em uma adutora localizada na região do Portal de entrada da cidade.

O serviço foi executado após a identificação de um rompimento na tubulação de 600 milímetros, responsável pelo transporte de água para o sistema de abastecimento que atende a região do Antônio Zanaga. Desde o início da tarde, equipes da autarquia atuaram no local para realizar os serviços necessários.

Após a conclusão do serviço, executado com aplicação de fibra de vidro, é necessário respeitar um período técnico de cura e estabilização do material, estimado em aproximadamente três horas, antes da retomada do bombeamento.

Concluída essa etapa, o sistema será religado e o abastecimento passará a ser normalizado gradativamente nos bairros atendidos pela adutora.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os trabalhos e destacou o empenho dos profissionais envolvidos para reduzir os impactos à população.

“Assim que identificamos o rompimento, nossas equipes foram mobilizadas e trabalharam de forma ininterrupta para concluir o reparo no menor tempo possível. Foi um serviço complexo, que exigiu a aplicação de fibra de vidro e procedimentos técnicos específicos para garantir a segurança e a durabilidade da intervenção. Agora vamos aguardar o período necessário de cura do material para então retomar o bombeamento e iniciar a normalização do abastecimento na região”, afirmou.

A expectativa do DAE é que, após a retomada do bombeamento, o abastecimento seja restabelecido gradativamente ao longo da madrugada, com normalização completa do sistema nas áreas afetadas.

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