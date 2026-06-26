Documento protocolado na Prefeitura apresenta opções para melhorar a disponibilidade de vagas na área central; cidade está sem o estacionamento rotativo desde julho

A Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) protocolou nesta quinta-feira (25), na Prefeitura de Sumaré, um documento com sugestões para ampliar e organizar o número de vagas de estacionamento na região central da cidade. Desde julho do ano passado, o município está sem o estacionamento rotativo.

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A implantação de estacionamento em 45º na Avenida Mancini e Rua Bandeirantes, a ampliação do número de vagas para PCDs, o reforço na fiscalização de caminhões na região central e a restrição à realização de obras de manutenção em horário comercial são algumas das alternativas apontadas no documento.

A Acias também reforça o pedido para mais patrulhamento de segurança, além da criação de uma lei que incentive a reforma das fachadas.

Selma Koshoji, presidente da Acias, explica que desde a suspensão da zona azul, a entidade tem sido questionada pelos comerciantes sobre uma solução para a falta de vagas na região central.

Fala Selma da Acias

“Sem o estacionamento rotativo, há uma dificuldade maior para os consumidores pararem no Centro e isto tem gerado uma insatisfação de muitos comerciantes. Nossa intenção é apontar caminhos para amenizar o problema até que uma solução definitiva seja implantada”, afirma Selma.

Desde o encerramento do contrato com a empresa que prestava o serviço de estacionamento rotativo na cidade, a Acias mantém um diálogo direto com a prefeitura e até um comitê chegou a ser criado para discutir o novo modelo de estacionamento rotativo para a região central.

No último dia 28 de abril, em reunião na Prefeitura de Sumaré, o prefeito Henrique do Paraíso afirmou que o processo de licitação estava em fase de ajustes. Porém, até o momento, a Acias não recebeu retorno da prefeitura sobre a situação atual do processo.

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