São dois imóveis em Americana, dois em Nova Odessa e quatro em Sumaré, dentre 215 no total; Leilão imobiliário ocorre nesta terça-feira, dia 30, a partir das 10h

No dia 30.06.2026, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília – DF), o Banco Santander Brasil realiza mais um Leilão imobiliário online que reúne mais de 215 imóveis distribuídos por diferentes regiões do país, oferecendo oportunidades para quem busca adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário. O Evento será com Fernando Cerello, Leiloeiro Oficial, e os imóveis estão disponíveis no site da Mega Leilões. A expectativa é que novos lotes ainda possam ser incorporados até a data do evento, ampliando o número de oportunidades disponíveis.

O portfólio inclui casas, apartamentos, terrenos e outros tipos de imóveis, localizados em diversos estados brasileiros.

Além dos preços reduzidos para os lances iniciais – venda condicional (valor de venda sob aprovação do Vendedor), muitos dos imóveis oferecem condições facilitadas de pagamento, incluindo a possibilidade de financiamento imobiliário pelo próprio Santander. Em determinados casos, o financiamento pode chegar a até 420 meses (35 anos) para imóveis residenciais e até 360 meses para imóveis comerciais, conforme as regras específicas de cada lote. Dependendo da unidade, também pode haver possibilidade de utilização do FGTS – imóveis desocupados, além de outras condições que podem variar de acordo com o imóvel.

A participação no leilão é feita de forma 100% online. Para dar lances, os interessados devem realizar cadastro prévio no site da leiloeira, consultar o edital e verificar as condições específicas de cada imóvel, como lance inicial – venda condicional (valor de venda sob aprovação do Vendedor), forma de pagamento e eventuais encargos. O catálogo completo, com fotos, descrição dos imóveis e lances iniciais – vendas condicionais, estarão disponíveis na plataforma www.megaleiloes.com.br.

SERVIÇO

Data: 30/06

Horário: a partir das 10h

Onde

Site Mega Leilões:

https://www.megaleiloes.com.br/ML34090

Site Santander Imóveis:

Santander Imóveis – Outlet Santander Imóveis