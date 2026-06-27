Morreu este sábado JC Nascimento, cronista que ajudou a contar a história de Americana nas últimas décadas. Escreveu sua coluna por quase 5 décadas em jornal da cidade.

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Era colunista do jornal Liberal e corretor de imóveis. José Carlos Nascimento tinha 82 anos e aguardava, ainda em casa, para fazer cirurgia cardíaca para a implantação de uma válvula.



Ele deixa a esposa Antonia Maria da Silva Nascimento e os filhos Frederico e Fernanda. O terceiro filho do casal, Fabrício, morreu em 2002.

Velório de JC Nascimento

O velório será realizado neste domingo, das 7h às 10h, no Cemitério da Saudade, onde ocorrerá o sepultamento.

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