A mini miss de Americana Marina Alves Cipriano, de apenas 8 anos, decidiu transformar sua participação em concursos de beleza em uma oportunidade para fazer o bem.

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Como parte do projeto **Miss com Propósito**, ela criou a campanha **Cobertor Solidário**, com o objetivo de arrecadar cobertores para aquecer famílias em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

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A campanha vem mobilizando amigos, empresas, escolas e moradores da região.

Todos os cobertores arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Americana, que fará a distribuição para quem mais precisa.

Em um momento em que tantas notícias difíceis ocupam espaço, acreditamos que histórias de solidariedade, empatia e protagonismo infantil também merecem ser contadas. Marina sonha em mostrar que não existe idade para fazer a diferença e que um simples gesto de amor pode aquecer vidas e inspirar outras crianças e famílias a praticarem o bem.

Michele Carina

Mãe de Marina Alves Cipriano (mini miss)

Americana – SP

Projeto Cobertor Solidário 19 99747-1783

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