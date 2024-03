Thiago Brochi pede apoio regional para fiscalizações em postos de combustíveis

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), participou nesta sexta-feira (15) na Câmara Municipal de Campinas da segunda reunião de 2024 do Parlamento da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

A reunião de presidentes dos legislativos e vereadores contou com palestra do secretário-executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, com o tema “Cenário atual dos eventos climáticos de 2024: novidades e expectativas relativas ao Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, Saneamento e Meio Ambiente”.

Na ocasião, houve também a cerimônia de posse do novo presidente do órgão, Luiz Rossini, de Campinas, após renúncia de Pepo Lepinsk, que já havia deixado a vereança e o comando da Câmara Municipal de Indaiatuba.

Atual 1º tesoureiro da diretoria do Parlamento da RMC, Brochi utilizou a tribuna livre para falar a respeito de fiscalizações em postos de combustíveis de Americana. “Temos realizado um trabalho de fiscalização na cidade, com apoio do Procon e da Guarda Municipal, principalmente sobre a propaganda dos preços promocionais”, explicou.

O chefe do legislativo americanense detacou ainda a lei municipal que determina que os anúncios de preços promocionais sejam, pelo menos, 25% menores que aqueles contendo a informação do valor real do produto. Também está proibida a divulgação ostensiva de preços promocionais praticados apenas em dias e horários específicos.

Segundo Brochi, é necessária a mobilização dos municípios para combater também adulterações na composição dos combustíveis e fraudes metrológicas nas bombas, através da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).

“Chegou o momento que necessitamos do Governo do Estado de São Paulo, junto à ANP e o IPEM, para que se possa realizar um trabalho mais efetivo em Americana e toda a região”, ponderou. “E com a força do Parlamento da RMC podemos fiscalizar mais efetivamente a nível municipal e regional”, completou o parlamentar.

Na próxima reunião, marcada para o dia 12 de abril na Câmara Municipal de Jaguariúna, Brochi irá apresentar Moção de Apelo aos órgãos competentes para que realizem operações especiais de fiscalização em postos de combustíveis de Americana e região.