O Big Brother Brasil, conhecido por suas constantes intrigas, mantém sua posição como um dos reality shows mais assistidos e comentados no mundo. Após duas edições que não foram bem aceitas pelo público, a 24ª temporada do programa está atraindo não apenas espectadores ávidos, mas também a atenção de entusiastas das apostas esportivas.

De acordo com Ricardo Santos, cientista de dados especialista em análise estatística para apostas esportivas em Futebol e fundador da Fulltrader Sports, empresa líder da América Latina em Softwares Saas para Público Final de Trade Esportivo, o participante Davi Brito surge, no momento, como o favorito ao prêmio, ostentando odds de 1.40 segundo as estimativas das casas de apostas. “Essa cotação sugere que para cada real apostado em Davi, o apostador receberia 40 centavos em caso de vitória, fazendo com que essa seja uma escolha momentaneamente segura”, revela.

A participante que pode ameaçar o favoritismo do baiano é a amazonense Isabelle Nogueira, que aparece em segundo lugar nas estimativas das casas de aposta, com odds de 4.00. “Embora não seja a favorita absoluta, suas chances ainda são significativas”, pontua o especialista.

No extremo oposto, Leidy Elin é considerada a participante menos cotada, apresentando odds de 75.00. “Esse cenário mostra a baixa probabilidade da carioca sair com o prêmio do programa, que pode ultrapassar a marca de três milhões de reais nessa temporada”, declara.

Entretenimento vs. ganhos

Segundo o especialista, apostar em realitys não é uma escolha comum para apostadores profissionais. “Por se tratar de um evento único, adotar estratégias para maximizar os ganhos se torna uma tarefa imprevisível. É um passatempo, que pode ou não oferecer lucros para o apostador”, alerta.

Ricardo acredita que O Big Brother Brasil é apenas uma fonte de entretenimento, não sendo a escolha ideal para aqueles que querem maximizar os ganhos no universo das apostas. “Entender padrões de jogo e as probabilidades atreladas a cada time é o que torna as apostas em uma ciência que, muitas vezes, pode ser lida e compreendida”, finaliza.