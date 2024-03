De saidinha, homem é preso após furtar Igreja em Santa Bárbara

Um homem de 33 anos, que estava em “saidinha” temporária de Páscoa, foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (15) após furtar uma igreja no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Bandeirantes, quando avistaram o suspeito e o abordaram. Junto com o homem foram encontrados objetos sacros, sendo um com identificação da Igreja Santa Catarina de Alexandria, além de cabo de som, ferro de passar, óleo de cozinha, chave de fenda, óculos de segurança, protetores de ouvido e um celular.

À polícia o homem afirmou que encontrou os itens em uma caçamba. Ao investigarem, os policiais constataram o arrombamento da igreja cujo nome constava em um dos objetos. Um representante da igreja esteve no local e permitiu a entrada dos policiais, sendo constatado o arrombamento do sacrário

O homem, que cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba, teve escoriações no corpo e passou por atendimento médico no Pronto Socorro Dr. Edison Mano. Em seguida, ele foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por furto, permanecendo à disposição da Justiça.