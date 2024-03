Durante a edição carioca do evento “I Wanna Be Tour”, no último sábado (09.03), realizado no Riocentro, na Barra da Tijuca (RJ), um acidente envolvendo descarga elétrica tirou a vida de João Vinícius Ferreira Simões, de 25 anos, que estava assistindo ao festival de música.

Segundo informações preliminares, João teria sido eletrocutado, próximo a um food truck, enquanto ainda estava molhado devido à forte chuva que ocorreu durante o evento. Apesar do socorro imediato da equipe médica do festival, que tentou reanimá-lo, o jovem foi levado ao hospital sem sinais vitais.

Marco Roque, vice-presidente de Produtos da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), enfatizou a importância da conformidade elétrica como medida essencial para evitar tragédias como essa. Ele destacou que a avaliação da conformidade oferece as ferramentas necessárias para prevenir acidentes com eletricidade, incluindo a certificação de componentes e a inspeção de projetos e instalações.

“Todos os componentes, como disjuntores, fios e cabos, eletrodomésticos de uso comercial, luminárias, tomadas, entre outros, utilizados nas instalações elétricas dos food trucks, devem estar certificados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)”, acrescenta.

A família de João reuniu fotos de fiações soltas na área externa do evento, denunciando que o local não foi preservado para perícia e estava sendo desmontado quando chegaram ao Riocentro juntamente com a polícia.

A produtora 30e, responsável pelo festival, divulgou uma nota afirmando que todos os protocolos foram seguidos e que houve prestação de socorro. O caso continuará sendo investigado.

“Acidentes com morte ou com danos físicos parciais ou permanentes não têm uma única causa; eles ocorrem devido a inúmeras falhas, como o não atendimento às normas técnicas, escolhas de componentes inadequados, desconhecimento das boas práticas de instalações e a ausência de responsabilização de quem autorizou a conexão do food truck na área do parque”, aponta Roque.

O vice-presidente da Abrac enfatizou que, embora existam normas como a ABNT NBR 5410:2004 e a portaria voluntária Inmetro nº 051:2014, nem sempre elas são aplicadas corretamente em eventos com grande aglomeração de pessoas. Roque defendeu que essas normas precisam ser obrigatórias para instalações com afluência de público, trazendo maior segurança tanto para os funcionários quanto para os frequentadores.