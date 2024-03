Investigado por ameaçar juízes é morto em confronto com a polícia civil

Um homem que era investigado por ameaçar juízes foi morto pela Polícia Civil nesta quinta-feira, em Sumaré.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, a equipe deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré, no bojo de investigação que apura crime de ameaça em face de dois magistrados da Comarca.

Ao chegar no endereço situado no Jardim Amélia, local de residência, a equipe de policiais foi recebida pelo investigado, que dificultou a entrada dos agentes e não quis destrancar o portão. Em seguida, um dos policiais ingressou pulando o muro do imóvel vizinho, ocasião em que os demais policiais conseguiram ingressar na garagem.

O investigado resistiu à abordagem, não consentindo com o algemamento, momento em que entrou rapidamente na sala de tv, apoderando-se de um volume e correndo sentido corredor, surpreendendo o Investigador Chefe Eduardo César e o Delegado Filipe com disparos de arma de fogo, sendo necessário revidar a agressão, que culminou no óbito do investigado.

Nenhum policial ficou ferido. Entrevistando vizinhos e populares, os agentes apuraram que o investigado ostentava comportamento agressivo e se intitulava como membro da organização criminosa “PCC”, exercendo a função de disciplina no referido bairro, muito embora tenha composto o quadro da Polícia Militar em 2010, quando foi exonerado.

O suspeito ostentava diversos registros criminais, em especial porte de arma de fogo. Investigações continuam no sentido de apurar se o investigado praticava crimes com mais adeptos.