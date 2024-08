O TikTok convidou Fernanda Torres para estrelar a sua nova campanha. Na peça, a atriz apresenta um monólogo que exalta os pequenos momentos do dia a dia das pessoas. Claramente, a rede social chinesa tenta se diferenciar do tal do 1% ou do glamour tão propagado no instagram.

A peça, que conta com a AKQA Casa como agência criativa e estratégica e Publicis como agência de mídia, é parte da campanha ‘Os grandes momentos e todos os outros’, que estreou em julho com Pedro Bial.

Desta vez, Fernanda reflete como a sociedade “vive pelos grandes momentos”, mesmo eles não sendo 1% da vida.

Veja o texto dela na campanha do Tiktok

“Na vida digital, existe um foco muito grande em postar o que dá certo, o look perfeito, o momento da viagem, a selfie no show da banda preferida. Mas a vida também é o que acontece no entorno de tudo isso: as risadas nas filas, os perrengues da viagem, os momentos juntos preparando o roteiro. E tudo isso também merece ser compartilhado. O TikTok é esse lugar, baseado na vida real. Aqui é a casa da autenticidade e da beleza no cotidiano, tanto quanto do registro dos grandes momentos”, afirmou Carol Baracat, diretora global de marketing integrado do TikTok.

