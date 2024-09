TIM traz Motorola mais fino do mundo com resistência militar

Apostando em recursos inovadores e únicos no mercado, a TIM anuncia o primeiro aparelho premium exclusivo com a Motorola, o motorola edge 50, o smartphone mais fino do mundo1, com IP682 e resistência militar MIL STD 810H3. Em oferta de lançamento, o modelo por ser adquirido por R$ 1.399.

O motorola edge 50 foi projetado para ser tão impressionante quanto durável. Ultrarresistente, o aparelho passou por 16 testes extremos e foi certificado por suportar situações como temperaturas de até +70°C por 4hr, radiação solar de até 49°C por 24 horas, alta salinidade por 4 dias, exposição a chuva por 90 minutos além de contar com IP68 que certifica imersão em água 1,5m por até 30 minutos.

Dessa forma, ele aos padrões militares de durabilidade3, com a certificação do Departamento de Defesa dos EUA MIL-STD-810H, que submete o produto por testes rigorosos de durabilidade e uso em condições ambientais extremas2, além da proteção adicional do Corning Gorilla Glass e Smart Water Touch para usar a tela mesmo molhada com gotas de água.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O novo membro da família edge tem um ótimo sistema de câmeras, alimentado pela moto ai. Sua câmera principal Ultrapixel de 50 MP conta com sensor Sony LYTIA™ 700C, proporcionando resultados surpreendentes até mesmo em cenas complexas, com muitos elementos ou em imagens noturnas com baixa luminosidade.

Além disso, o smartphone possui câmera teleobjetiva com zoom óptico de 3x e uma lente ultra-wide de 13 MP. Já a câmera de selfie dedicada de 32 MP proporciona selfies deslumbrantes em alta resolução e a possibilidade de gravar vídeos em 4K.

Equipado com Snapdragon® 7 Gen 1 Mobile Platform Accelerated Edition, o motorola edge 50 foi projetado para revolucionar as experiências de entretenimento.

Esta plataforma móvel Snapdragon oferece recursos de IA de ponta, conectividade de alta velocidade com excelentes recursos 5G e suporte Wi-Fi 6E. Os usuários do motorola edge 50 também entrarão em novos territórios de jogos apoiados pela GPU Qualcomm® Adreno™ – melhorada 20% em relação à geração anterior – tudo isso sem comprometer a vida útil da bateria.

O smartphone também contém até 256 GB de armazenamento4 e até 24 GB de RAM5 Boost para multitarefa perfeita e desempenho eficiente. A RAM Boost5, que transforma dinâmicamente através da moto ai o armazenamento disponível em RAM virtual para lançamentos de aplicativos mais rápidos e transições perfeitas entre aplicativos.

O motorola edge 50 tem design excepcionalmente fino e leve, frame de câmera perfeitamente combinada, cores nas tendências selecionadas pela Pantone e materiais premium como vegan leather ou vegan suede. O modelo tem display curvo e estará disponível em três cores: Grey, Green e a cor Pantone do ano, Peach Fuzz.

O smartphone tem uma tela infinita de 6,7″ pOLED 1,5 K Super HD sem bordas e, ao transmitir filmes ou jogar jogos, os usuários do novos dispositivo motorola edge 50 experimentarão mais de um bilhão de cores, contraste infinito, suporte de brilho HDR10+ e uma impressionante tela Super HD (1220P), que oferece 13% mais resolução do que a geração anterior da família motorola edge.

Além disso, com o motorola edge 50, os consumidores não precisam se preocupar com a bateria, especialmente antes de uma grande noitada ou de um dia agitado de trabalho, graças ao TurboPower™ de 68 W que fornece aos usuários energia para o dia todo em 15 minutos de carga6. Esses dispositivos também suportam carregamento sem fio de 15 W7 para energia adicional onde quer que você esteja.

Experiência de software inteligente

Com os novos dispositivos motorola edge, os usuários podem desfrutar de uma experiência intuitiva e pessoal com recursos de segurança aprimorados como nenhum outro. Eles podem personalizar facilmente o dispositivo e torná-lo seu, escolhendo fontes, cores e ícones.

E vai além, graças às experiências de moto ai, como Style Sync e Magic Canvas. Com o Style Sync, os consumidores podem facilmente gerar papeis de parede e temas de dispositivos que correspondam ao seu estilo único ou podem transformar sua imaginação em visuais impressionantes com apenas um prompt de texto, graças ao Magic Canvas.

Os consumidores também podem usar gestos intuitivos, como girar e tocar, para controlar diferentes recursos ou iniciar seus aplicativos favoritos. Defina limites de tempo de uso e controle o acesso, para que as crianças possam aprender e brincar em um espaço seguro e dedicado, com o Family Space.

Amplie sua experiência móvel para uma TV ou monitor externo8, ou até mesmo sincronize-o com um PC9 com o Smart Connect. Ou tenha a tranquilidade de saber que o telefone está protegido, com todas as configurações de segurança gerenciadas no Moto Secure.

Disponibilidade do motorola

O novo motorola edge 50 está disponível nas lojas físicas e online Motorola e com exclusividade nos canais da TIM. Para celebrar o lançamento, a operadora tem uma oferta especial no TIM Black Família de 100GB.

Novos e atuais clientes do plano podem adquirir o smartphone com R$ 1.900 de desconto, por R$ 1.399, mediante fidelização de 12 meses. O valor pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros.

Os consumidores que adquirirem o aparelho atrelado ao TIM Black Família podem aproveitar as features do smartphone junto dos principais benefícios dos planos: liberdade para escolher a assinatura de séries e vídeos entre Amazon Prime, Disney+, Max, Netflix ou YouTube Premium e muita internet.

No TIM Black Família 100GB, por exemplo, é possível chegar até 200GB com todos os bônus disponíveis no período. A internet que não for utilizada em um mês acumula para o seguinte. Os clientes também contam com acesso ilimitado a redes sociais e mensagens no WhatsApp e pacotes de roaming internacional mensais.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares