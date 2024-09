O ex-vereador de Americana Guilherme Tiosso (Republicanos) é o primeiro candidato do partido a abraçar a campanha de reeleição do prefeito Chico Sardelli (PL).

O Republicanos teria como candidato a prefeito o empresário Ricardo Molina, mas ele foi alçado ao posto de assessor do Palácio dos Bandeirantes e deixou a disputa.

Leia + sobre política regional

Os candidatos a vereador ficaram decepcionados com a saída de Molina e o advogado Renato Martins se lançou candidato a prefeito e até ganhou o apoio do capo do MDB Omar Najar, mas a empreitada não foi adiante.

Tiosso por ora sozinho

O grupo do Republicanos ainda não tem feito campanha para nenhum dos 3 candidatos a prefeito e GT parece estar surfando sozinho nesta praia.

O comando da campanha disse ao NM que a corrida deste ano está ‘interessantíssima’ e com muita expectativa de vitória.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP