O candidato a vereador de Americana Ricardo Tite (Agir) colocou quase 300 pessoas no lançamento oficial de sua campanha.

Além do ‘povão’, o evento contou com a presença do prefeito Chico Sardelli (PL) e do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).

O comando da campanha também ressaltou a presença do ex vereador e ex-presidente da câmara da cidade Moisés Favoretto.

