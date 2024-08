Tivoli Shopping recebe Encontro de Colecionadores de veículos em miniatura

Nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, o Tivoli Shopping será palco de um evento imperdível para os entusiastas do colecionismo. O Encontro de Colecionadores de veículos em miniatura, em parceria com a Conexão Diecast, promete transformar o shopping em um verdadeiro paraíso para os amantes de carros em miniatura e outros itens colecionáveis.

O evento, que já é um sucesso em diversos shoppings da capital paulista e do interior, oferece uma oportunidade única para que colecionadores e o público em geral possam se encontrar, compartilhar histórias e aprender mais sobre o universo do colecionismo. “O Encontro de Colecionadores de veículos em miniatura é uma oportunidade ideal para trazer a família e os amigos, admirar modelos de carros em miniatura que marcaram gerações, encontrar itens raros e descobrir novos aspectos do multicolecionismo”, comenta Hernani, organizador da Conexão Diecast.

Os visitantes poderão explorar mesas recheadas de miniaturas e outros itens colecionáveis, além de interagir diretamente com os colecionadores, conhecendo as histórias e os detalhes técnicos por trás de cada peça.

“Este evento é uma excelente oportunidade para proporcionarmos aos nossos visitantes uma experiência cultural e de entretenimento, que conecta pessoas de todas as idades em torno de uma paixão comum. Esperamos que todos aproveitem ao máximo esse evento para aprender, interagir e se divertir”, diz a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Além do encontro, os visitantes poderão conferir até o dia 08 de setembro a exposição Formas de Colecionar, que reúne uma fascinante coleção de itens de corrida, filmes, séries, desenhos e muito mais.

SERVIÇO

Encontro de Colecionadores

Quando: 31/08 e 01/09

Local: próximo ao Coco Bambu e Riachuelo, no Tivoli Shopping

Entrada gratuita

