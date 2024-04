O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta terça-feira, dia 02, será marcado no Tivoli Shopping com uma ação muito especial. Em parceria com a clínica Abrace, especialista em pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), aproximadamente 45 crianças terão um dia cheio de diversão na brinquedoteca Brinks Planet.

A clínica, que atende mais de 280 famílias, conta com especialidades como fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional. Anualmente, a equipe multidisciplinar realiza ações que proporcionam momentos de lazer, como a ação que acontecerá no centro de compras.

Para a fonoaudióloga Nathália Ruiz, a iniciativa contribui com a socialização entre as crianças. “Nós temos relatos de pais que nunca levaram seus filhos no shopping, por medo de como seria esse momento, então para alguns será a primeira vez. Estamos muito felizes pela oportunidade e confiança no nosso trabalho, e agradecidos pela parceria com o Tivoli Shopping, a Brinks Planet e o McDonald’s, que dará lanches para todas as crianças”, ressaltou.

“Com essa ação, esperamos conscientizar ainda mais sobre a importância do respeito e carinho que essas crianças merecem”, disse a responsável pela brinquedoteca, Dayane Bonilha Theodoro.

Além desta iniciativa, o Tivoli Shopping realiza, mensalmente, sessões de cinema adaptadas para pessoas do espectro autista, com ajustes na sala de exibição que são fundamentais às peculiaridades sensoriais desse público, tornando a experiência do cinema mais confortável, acessível e inclusiva.

Durante a sessão, as luzes permanecem parcialmente acesas, o filme é dublado, o volume do som é reduzido e a porta fica aberta para a circulação livre da plateia, que pode entrar e sair quando necessário. Além disso, propagandas e trailers comerciais não são veiculados e a sessão já começa com o filme.

“O acesso ao lazer e ao entretenimento é um direito de todos. Iniciativas como essas reforçam a ideia e impactam de maneira positiva na vida dos autistas e suas famílias. Promover a inclusão é algo importante e necessário”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

