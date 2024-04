Eliana deixa o SBT depois de 15 anos

Leia + sobre Famosos, artes e música

Vó Bahiana prevê acidente no show da Madonna no Brasil

Dia 4 de maio a cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente Copacabana, vai ser o palco de um dos maiores shows do mundo: da Madonna.

Histórico e gratuito, o show promete movimentar o Brasil para esse evento.

Porém, a sensitiva Vó Bahiana não prevê nas cartas que tudo ocorrerá bem.

“As pessoas estão esperando pela cantora Madonna no Brasil, mas, infelizmente, eu vejo aqui algo muito ruim acontecendo com ela. Esse show pode até acontecer, mas eu vejo a cantora sendo socorrida e saindo de ambulância de cima do palco. Algo muito sério está para acontecer nesse show da Madonna e onde vai ser falado na mídia, e onde vai ser um alvoroço, infelizmente é aqui no Brasil”, diz.

E continua: “Então, eu peço para que a cantora venha se cuidar, venha se proteger, porque aqui esse show não está positivo para acontecer. E, se acontecer, ela pode sair hospitalizada, pode desmaiar em cima do palco, ou algo do tipo vai acontecer. Meu Deus!”.

