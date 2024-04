Prefeito Chico inaugura Estação Elevatória de Esgoto da Praia Azul

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta segunda-feira (1º) a EEE-17 (Estação Elevatória de Esgoto), no Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul. A estação construída pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana fica na Avenida São Paulo, nº 900.

A EEE-17 é fruto de um investimento de R$ 4,6 milhões, provenientes de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), linha de crédito para a realização de obras viárias e de saneamento.

“É uma estação moderna que vai atender à alta demanda gerada pelo aumento da população nessa região da cidade, oferecendo maior capacidade de armazenamento e bombeamento, evitando o extravasamento de esgoto na represa. Estamos avançando com as melhorias no saneamento de Americana e ansiosos para continuar esse trabalho”, destacou o prefeito Chico.

O DAE também instalou uma rede da linha de recalque interligando a EEE-17 com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do mesmo bairro. Trata-se de um serviço de instalação hidráulica que transporta o fluido de cota inferior para uma cota superior, enquanto o escoamento é feito por um conjunto de três motobombas.

“Estamos fazendo o que realmente é necessário para Americana. Isso é responsabilidade. Estamos tratando de um investimento significativo, um grande avanço para o saneamento básico, especialmente para essa região de Americana”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A área da EEE-17 conta com paisagismo, cerca digital e seis câmeras de segurança. A cerca digital é um dispositivo que emite um sinal que, se interrompido, acusa a possibilidade de invasão.

“É uma obra de extrema importância para a região da Praia Azul, que merecia isso há muito tempo. Com a desativação da antiga elevatória ainda nesta semana, vamos resolver ainda o problema do mau cheiro que existia no local. Também já contratamos um projeto para aumentar a capacidade da Estação de Tratamento da Praia Azul e a eficiência da ETE, com a implantação de um sistema terciário de esgoto”, destacou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

“Essa obra é muito importante para Americana. Estamos conferindo a entrega daquilo que foi combinado e feito desde o início dessa gestão, com a busca de investimento para melhorar as condições de nossa cidade. O prefeito Chico tem feito um excelente trabalho”, falou o vereador Lucas Leoncine.

“É um prazer estar aqui hoje ao lado do prefeito Chico inaugurando essa estação. Graças a Deus os investimentos na região da Praia Azul não param. Temos várias obras acontecendo além dessa que foi entregue, como a troca de rede de água na Rua Heitor Siqueira e a revitalização da Orla”, destacou o vereador Léo da Padaria.

Também participaram da cerimônia os secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, além do presidente do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), João Marco Alves de Oliveira, e funcionários da autarquia.