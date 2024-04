 Tivoli Shopping conquista certificado de energia limpa

Pelo quarto ano consecutivo, o Tivoli Shopping conquistou o certificado de aquisição de energia renovável, um marco significativo do compromisso do empreendimento com a sustentabilidade ambiental.

O selo foi emitido com base na geração de 2.414,118 MWh (megawatts-hora) de eletricidade a partir de fontes renováveis, referente ao último ano. Esta quantidade de energia limpa resultou na impressionante redução de 91 toneladas de emissão de carbono ao longo de um ano, o que é equivalente ao plantio 637 árvores. A certificação atende ao padrão da International REC Standard (I-Rec).

“A certificação I-REC demonstra o papel ativo do Tivoli Shopping na redução da dependência de combustíveis fósseis e na promoção de um futuro mais sustentável. Ao optar por fontes de energia renováveis, o shopping contribui positivamente para a preservação do meio ambiente”, disse Gustavo Salvagnini, gerente-geral do empreendimento.

O I-Rec é um sistema global que possibilita a certificação da energia renovável. A energia limpa consumida pelo Tivoli Shopping é fornecida pela empresa Raízen Power.

