Durante evento em Americana, Tarcísio declara apoio a Chico para reeleição

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Americana nesta quinta-feira para a entrega das 530 casas no Condomínio Nova Aliança, na região da Praia Azul. As unidades fazem parte do Programa Casa Paulista.

No evento, que reuniu diversas autoridades da região, Tarcísio falou de temas relevantes para a cidade e região, como o término da creche do Boer, o trem intercidades e a redução no valor dos pedágios (promessa de campanha).

Além dos assuntos do governo, Tarcísio também foi convidado para estar na Festa do Peão – e já confirmou sua presença -, e também declarou seu apoio para o prefeito Chico Sardelli (PL) na disputa pela prefeitura – reeleição -, este ano.

A declaração de Tarcísio intensifica a disputa eleitoral, uma vez que o Republicanos tem como pré-candidato a prefeito na cidade Ricardo Molina, que teve seu nome citado pelo governador durante o evento apenas em forma de agradecimento.

