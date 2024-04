O festival “Itália na Brasil”, que acontece nos dias 25 e 26 de maio no CCL (Centro de Cultura e Lazer), terá entrada solidária com a doação de pacotes de macarrão para o Fundo Social de Solidariedade de Americana. O evento comemora os 150 anos de imigração italiana no Brasil.

“Vamos realizar uma linda festa em Americana, cidade formada por muitos povos, entre eles os italianos, que aqui chegaram e ajudaram a construir o que somos hoje. Fico muito feliz de poder valorizar nossas raízes e resgatar nossa história, e ainda arrecadar alimentos, como o macarrão, para as famílias em situação de vulnerabilidade”, destaca o prefeito Chico Sardelli.

A presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli, ressalta a importância do evento, ao destacar os laços entre Brasil e Itália e o convite ao público para o ato solidário. “O festival vai fortalecer e integrar as culturas entre os países e também ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Os pacotes de macarrão irão compor as cestas de alimentos montadas pelo Fundo Social. Agradecemos a parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo, organizadores e apoiadores do festival ‘Itália na Brasil’. Que as famílias possam prestigiar o evento e contribuir com as doações”, diz Lionela.

A festa vai acontecer das 11h às 22h, nos dois dias de evento, sábado e domingo. O “Itália na Brasil” terá atrações musicais e gastronomia que serão anunciadas em breve, assim como atividades para celebrar a cultura italiana, com um total de 22 horas de programação. O credenciamento para organização da praça de alimentação está em andamento.

“Nossa gestão resgatou os grandes eventos e esse será mais um grande sucesso, sem dúvida. É preciso celebrar a coragem desse povo que ajudou a construir nossa cidade e nosso país”, afirma o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Em breve iremos anunciar as atrações musicais. Podemos adiantar que teremos grandes artistas no palco. Estamos preparando tudo com muito carinho para oferecer uma grande festa à população e ainda ajudar quem mais precisa com as doações de macarrão”, lembra a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O festival “Itália na Brasil” tem o apoio da empresa Fitas Progresso. O CCL está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.