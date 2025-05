O universo mágico de Lilo & Stitch invadiu o Tivoli Shopping com uma programação especial: neste fim de semana, dias 24 e 25 de maio (sábado e domingo), o destaque é o ‘Meet and Greet’ gratuito com o Stitch, que acontece em frente ao Restaurante Coco Bambu.

“A programação temática do Stitch tem encantado nossos clientes. É um personagem que desperta memórias afetivas e encanta diferentes gerações. Esse encontro com o personagem é um momento muito esperado, principalmente pelas crianças, e faz parte do nosso compromisso de oferecer experiências lúdicas e especiais para toda a família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

No ‘meet and greet com Stitch’, as famílias poderão tirar fotos com o personagem em sessões gratuitas das 14h às 14h30, 15h às 15h30, 16h às 16h30, 17h às 17h30 e das 18h às 18h30.

As sessões, em frente ao restaurante, terão duração de 30 minutos cada e a participação será por ordem de chegada — basta chegar ao local e entrar na fila, não sendo necessário agendamento prévio.

Outras atrações seguem até junho

Além do Meet and Greet, os clientes do Tivoli também podem conferir o lounge temático do Stitch, montado em frente às lojas Renner e Riachuelo.

E nos dias 31/05, 01/06, 07 e 08/06, será realizada a Fábrica do Stitch, uma oficina gratuita e criativa na qual as crianças poderão personalizar e montar seu próprio Stitch.

As sessões acontecem às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h, com inscrições presenciais a partir das 13h, em frente ao Restaurante Coco Bambu. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada.

Serviço

Meet and Greet Stich

📅 Quando: Dias 24 e 25 de maio

⏱️Horário: 14h às 14h30, 15h às 15h30, 16h às 16h30, 17h às 17h30 e das 18h às 18h30.

📍 Local: Em frente ao Restaurante Coco Bambu | Tivoli Shopping

❗OBS: A participação será por ordem de chegada.