Entre as raízes encontradas especialmente no Peru, a maca peruana ocupa uma posição especial. Foi amplamente utilizado durante o período colonial e pré-colonial como alimento ou para o tratamento de diversas condições associadas à saúde. É utilizada principalmente para o aumento da libido sexual, ou seja, tem ação afrodisíaca, energética, na fertilidade e na impotência sexual. A nutricionista da Puravida, Priscila Gontijo, esclarece algumas dúvidas a respeito dessa suplementação e os seus benefícios para o organismo.

O que é Maca Peruana?

A maca peruana, com nome científico Lepidium meyenii, é um vegetal crucífero com grande tolerância ao frio. Possui coloração diversificada que vai do amarelo creme, passando pelo vermelho, chegando ao negro.

É um alimento rico em nutrientes como as vitaminas, esteróis de plantas, minerais essenciais, aminoácidos e gorduras saudáveis, e é vendida como um suplemento nutricional. Tanto homens como mulheres têm sido observado o aumento na libido e desejo sexual, aumento da energia, vigor e sensação de bem-estar geral.

Nutrientes encontrados na maca peruana

A maca contém quantidades significativas de aminoácidos, carboidratos e minerais, incluindo cálcio, magnésio, fósforo, zinco, ferro, bem como as vitaminas B1, B2, B12, C, D e E , além de fibras.

Encontramos também os fitoquímicos na maca peruana, substâncias que contêm características semelhantes ao estrogênio e às prostaglandinas, fazendo com que a raiz atue na regulação das funções sexuais. Ela também age no hipotálamo e nas glândulas suprarrenais, proporcionando efeito estimulante; auxiliam no controle dos sintomas causados pela menopausa, principalmente a osteoporose, pela presença do cálcio em sua composição.

Como a Maca peruana age?

De acordo com diversos estudos, a maca peruana pode atuar como antioxidante ou como imunomodulador. Além disso, foi sugerido que a maca aumenta os níveis de IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina 1) que tem ação no crescimento, desenvolvimento da musculatura e controle da glicemia no sangue.

Outro ponto importante é a redução dos efeitos ruins ao organismo provenientes da interleucina-1, que tem ação pró-inflamatória.

Quais são os benefícios da maca peruana?

A maca peruana, cultivada a 4.000 metros de altitude, fornece diversos benefícios para os seres humanos, que vão desde mais energia para o corpo até a reposição hormonal.

Fornecimento de energia: a maca peruana aumenta a concentração de ácidos graxos no corpo, ajudando no maior fornecimento de energia, combate ao cansaço e melhoria do rendimento físico e mental.

a maca peruana aumenta a concentração de ácidos graxos no corpo, ajudando no maior fornecimento de energia, combate ao cansaço e melhoria do rendimento físico e mental. Reposição dos hormônios: possui propriedades que estimulam a produção de hormônios pelo organismo. Isto a torna útil no tratamento de deficiências hormonais, sendo talvez a melhor alternativa para o controle dos níveis de hormônios, ao invés de injetar hormônios externos no corpo.

possui propriedades que estimulam a produção de hormônios pelo organismo. Isto a torna útil no tratamento de deficiências hormonais, sendo talvez a melhor alternativa para o controle dos níveis de hormônios, ao invés de injetar hormônios externos no corpo. Libido: é considerado um estimulante sexual, pois aumenta o desejo. Em um ensaio clínico controlado por placebo, realizado em homens saudáveis, que receberam três tipos de tratamentos diferentes: 30 homens receberam 1.500 mg/ dia maca, 15 homens foram administrados 3.000 mg/dia maca e 15 homens não receberam a maca. Os resultados mostraram que o tratamento com maca em comparação ao placebo, aumentou o desejo sexual.

é considerado um estimulante sexual, pois aumenta o desejo. Em um ensaio clínico controlado por placebo, realizado em homens saudáveis, que receberam três tipos de tratamentos diferentes: 30 homens receberam 1.500 mg/ dia maca, 15 homens foram administrados 3.000 mg/dia maca e 15 homens não receberam a maca. Os resultados mostraram que o tratamento com maca em comparação ao placebo, aumentou o desejo sexual. Saúde dos homens: alguns estudos têm observado o aumento da espermatogênese, contribuindo para a fertilidade. Também foi descrito que a maca preta tem um melhor efeito na contagem de espermatozoides do que a maca amarela, enquanto a vermelha não mostrou efeito. A maior motilidade espermática foi observada apenas com a maca preta e após 42 dias de tratamento em ratos.

alguns estudos têm observado o aumento da espermatogênese, contribuindo para a fertilidade. Também foi descrito que a maca preta tem um melhor efeito na contagem de espermatozoides do que a maca amarela, enquanto a vermelha não mostrou efeito. A maior motilidade espermática foi observada apenas com a maca preta e após 42 dias de tratamento em ratos. Saúde das mulheres: ajuda a melhorar o vigor e energia corporal, além de reduzir os sintomas associados à tensão pré- menstrual (TPM) e menopausa.

ajuda a melhorar o vigor e energia corporal, além de reduzir os sintomas associados à tensão pré- menstrual (TPM) e menopausa. Fertilidade nas mulheres: tem sido sugerido melhoria da sobrevivência embrionária, o que poderia ser um efeito da maca semelhante à progesterona. Além disso, estudos em animais mostraram um aumento na concentração de progesterona sérica.

tem sido sugerido melhoria da sobrevivência embrionária, o que poderia ser um efeito da maca semelhante à progesterona. Além disso, estudos em animais mostraram um aumento na concentração de progesterona sérica. Melhora da performance em atletas: apresenta numerosas indicações como energético e restaurador físico e psicológico. A maca é uma planta adaptógena, ou seja, restaura o equilíbrio homeostase do corpo.

apresenta numerosas indicações como energético e restaurador físico e psicológico. A maca é uma planta adaptógena, ou seja, restaura o equilíbrio homeostase do corpo. Fortalecimento da imunidade: a maca é composta por vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco, ferro e magnésio, ajudando assim no fortalecimento do sistema imune e proteção contra a ação de microrganismos ruins ao organismo.

a maca é composta por vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco, ferro e magnésio, ajudando assim no fortalecimento do sistema imune e proteção contra a ação de microrganismos ruins ao organismo. Emagrecimento: por conter fibras, a maca peruana contribui para maior saciedade e equilíbrio intestinal.

por conter fibras, a maca peruana contribui para maior saciedade e equilíbrio intestinal. Prevenção e controle do diabetes e colesterol elevado: justamente por conter fibras, retarda a absorção da glicose e gorduras, contribuindo assim para o controle da glicose e colesterol sanguíneos.

justamente por conter fibras, retarda a absorção da glicose e gorduras, contribuindo assim para o controle da glicose e colesterol sanguíneos. Saúde óssea: a maca vermelha parece desempenhar um papel importante no equilíbrio de funções reguladas por hormônios esteróides, que também tem influência no metabolismo ósseo.

a maca vermelha parece desempenhar um papel importante no equilíbrio de funções reguladas por hormônios esteróides, que também tem influência no metabolismo ósseo. Aprendizado e memória: por ter ação antioxidante no cérebro, a maca parece contribuir para a memória, aprendizado e evitar doenças neurodegenerativas.

Como consumir a maca peruana?

Normalmente, a maca peruana é consumida em pó ou cápsulas. Porém, a forma mais indicada para consumir a maca peruana é em cápsulas, devido ao sabor forte e residual da raiz.

Porém, se você não se importa com o sabor da maca peruana, você pode incluir o pó nas frutas, nas bebidas, preparo de vitaminas, preparo de bolo ou pães.

Qual a dose recomendada?

A dose recomendada varia de 1.000 a 5.000 mg por dia. Portanto, se em pó, tomar uma colher de sopa no suco ou com água uma vez por dia; se cápsula, ingira uma cápsula de 550 mg três vezes ao dia antes das principais refeições, ou como orientação de especialista.

Pessoas de meia idade já notam grandes diferenças, ao ingerir a maca peruana durante 3 meses, pelas melhorias evidentes no bem-estar geral e afetivo.

Toxicidade

É um alimento 100% natural, e não um medicamento; não tóxico e sem qualquer efeito secundário indesejável, ou seja, sem contraindicação. A raiz da planta tem uma longa história de uso sem problemas de toxicidade, sem contar que faz parte da dieta diária de muitos peruanos nativos há muitos anos. Pesquisadores concluíram que a planta não tem potencial de toxicidade, podendo considerar o seu uso a longo prazo como suplemento alimentar.

Porém, deve ser observado o possível risco de alergia à raiz.