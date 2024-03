O instagram e facebook fora do ar por instabilidade

Na manhã desta terça-feira usuários reportam a queda das duas redes da Meta (Mark Zuckerberg).

Através do X, antigos Twitter, usuários compartilham que “do nada” o Facebook encerrou as sessões e não puderam mais acessar as contas.

