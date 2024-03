 Divulgador do esporte, Zaramelo Jr vira cidadão emérito

A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (4) sessão solene para a entrega de título de cidadão emérito ao senhor Carlos Zaramelo Júnior, por relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi.

Os títulos de cidadão emérito são entregues a pessoas nascidas em Americana e que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico no município.

Participaram da solenidade o presidente Thiago Brochi, os vereadores Leco Soares, Marcos Caetano e Thiago Martins, os secretários municipais de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, e de Esportes, Márcio Leal, o presidente da OAB Americana, Dr. Melford Vaughn Neto, e o médico Dr. Rogério Panhoca, além de convidados, amigos e familiares do homenageado. Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara enalteceu o histórico de vida do homenageado. “Você tem uma história gigante, sempre trabalhou com muita ética e tratou o esporte como prioridade no jornalismo. Toda essa história, eu não poderia encerrar meu mandato sem reconhecer os seus serviços prestados à nossa cidade”, falou.

Os vereadores também parabenizaram o novo cidadão emérito. “É importante que a gente faça essas homenagens a pessoas do bem e que contribuem com a nossa comunidade. Sua trajetória é marcada pela seriedade e em levar para a região o nome da cidade de Americana na área do esporte”, disse Leco Soares. “Um título muito importante e merecido, de um cidadão que trabalhou muito e sempre muito reconhecido no jornalismo. Que você seja sempre muito abençoado”, observou Marcos Caetano.

“O autor dessa homenagem foi muito feliz na escolha, nós sabemos que o esporte na nossa cidade sofreu muito nos últimos anos pela falta de investimentos. Muitos não sabem a diferença que o Zaramelo faz na vida das pessoas, um grande incentivador de atletas”, comentou Thiago Martins.

Em seu discurso de agradecimento, Zaramelo Júnior dedicou a honraria aos familiares e amigos presentes. “Essa honraria eu dedico à minha família, que teve um papel fundamental. Durante muito tempo eu resisti a receber homenagem por algo que eu me propus a fazer, que é divulgar o esporte, mas hoje eu vejo o quanto o jornalismo esportivo precisa desse incentivo. Eu estendo meu abraço a todos que estiveram comigo nessa trajetória e agradeço aos vereadores”, discursou.

Biografia

Carlos Zaramelo Júnior

Nascido em 10 de novembro de 1964, na maternidade do Hospital São Francisco, filho de Carlos e Maria Isabel. Casado com Mônica Rosa Binotto e pai de Renan. Morou por 18 anos no bairro Conserva e estudou na Escola Estadual Dr. João de Castro Gonçalves.

Seu primeiro emprego foi no Cartório de Registro Civil e Anexos. Trabalhava como auxiliar na expedição de certidões. Desde criança era apaixonado pelos esportes. Jogava futebol no campo da Bombinha, na Rua Anhanguera, e no Victório Scuro. Organizava campeonatos de futebol de mesa e tênis de mesa com a participação dos amigos da Conserva e não perdia um jogo dos extintos Vasco da Gama, AEC e Rio Branco.

Leitor assíduo do jornal A Gazeta Esportiva, sempre gostou de escrever sobre futebol. Ouvia jogos no rádio e depois escrevia seus comentários numa máquina de escrever. Ainda adolescente, aventurou-se a escrever uma coluna comentando sobre fatos esportivos e enviou para o extinto Folha de Americana. A coluna foi publicada e Zaramelo passou a escrever semanalmente para o jornal.

Recebeu convite para trabalhar como repórter de esportes do jornal Diário de Americana e um ano depois começou a trabalhar na FM Notícia como repórter de campo. Em 1988, foi contratado para ser repórter esportivo do O Liberal. Lá permaneceu durante quase duas décadas, atuando a maior parte do período como editor de Esportes.

Foi também um dos diretores das equipes esportivas das rádios Azul Celeste e Clube. Em 1993, iniciou em sociedade o projeto do semanário Jornal de Esportes.

Em 2003, decidiu seguir carreira solo e lançou o jornal O JOGO. Foi assessor de imprensa durante muitos anos do basquete feminino da Unimed e correspondente da Rádio Globo de São Paulo para informações sobre o Rio Branco.

Em setembro de 2010, Zaramelo recebeu diagnóstico de câncer de próstata. Fez a cirurgia em janeiro de 2011 e desde então, em parceria com o médico e amigo Rogério Panhoca, organiza a campanha Novembro Azul O Jogo/Colorado, voltada à conscientização sobre a doença. A campanha também arrecada toneladas de sabão em pó, na troca por camisetas oficiais, para instituições de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d´Oeste.

Torcedor do Palmeiras por influência da tia Célia Morelli, é administrador e o maior corneteiro de um grupo de whatsapp de palmeirenses. O grupo, frequentemente, realiza ações sociais que beneficiam entidades e famílias carentes.

