Brasileiro filho de mãe argentina e pai peruano, Gui Agustini firmou raízes nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Com carreira consolidada em solo americano, o ator também deixou sua marca no Brasil em grandes projetos, como os longas “Solteira Quase Surtando” e ” O Faixa Preta”. Entretanto, é falando em inglês que Gui dará vida ao primeiro brasileiro de sua carreira: ele será a voz de Mancha Solar, primeiro super-herói brasileiro da Marvel, na série animada “X-Men ’97”, que estreia nos Estados Unidos dia 20 de março, no Disney+.

“É difícil descrever a emoção. Cresci assistindo aos X-Men nos anos 90 e dar voz a esse personagem é algo surreal. Me sinto muito orgulhoso e abençoado por ser brasileiro. Sempre me senti assim, mas com conquistas como essa, nessa magnitude, ainda mais.”

Mutante nacional

O super herói com poder de absorver e converter energia solar em força e resistência sobre humana, além de voar e emitir rajadas de plasma, é um marco por ter sido o primeiro mutante brasileiro da Marvel Comics. Para a voz na adaptação dos quadrinhos para o desenho animado, mesmo na versão em inglês, a escolha de um brasileiro não poderia ser diferente.

“É uma honra gigantesca e só sinto gratidão pela oportunidade e confiança, começando pelo criador Beau DeMayo e toda a equipe Marvel e Disney”, diz Gui.

O processo para chegar ao papel levou um bom tempo, entre testes e muito sigilo. “Fiz a gravação do casting e enviei pelo meu agente. Recebi um e-mail meses depois dizendo que eu seria a voz de um super-herói, foi incrível!”. Fã dos quadrinhos, o ator só descobriu quem seria tempos depois. “Quando li ‘X-Men’, fiquei em choque! Foi muito difícil passar dois anos sem poder contar para ninguém”.

De volta ao tênis

O corpo conquistado pelo esporte abriu as portas para que Gui Agustini migrasse do tênis profissional para a carreira de modelo e posteriormente, ator, onde se apaixonou e decidiu ficar. Entretanto, nunca abandonou completamente a vida de atleta e voltará às quadras, mas dessa vez, nas telinhas.

Isto porque o ator estará no quinto episódio de “Elsbeth”, spinoff da série de sucesso mundial “The Good Wife”, que acaba de estrear na CBS. Sem muitos spoilers, o ator conta sobre o personagem: “Serei um dos melhores tenistas do mundo, o que é mais um sonho realizado, mas no mundo mágico da televisão”, brinca.

E apesar da experiência, o atleta precisou intensificar os treinos. “Me preparei até demais, prefiro assim. Voltei ao clube que dei aula por muitos anos em Nova York e me dediquei em uma intensidade que não tinha há pelo menos 10 anos. Foi muito bom”.

No elenco, Carrie Preston, Wendell Pierce e diversos outros grandes nomes, mas além dos protagonistas, Gui aguça a curiosidade do público com nomes que ainda não podem ser revelados. “Contracenei com uma celebridade do esporte e com um ator americano muito conhecido. Foi demais!”

Altruísmo

Além da carreira de ator, em 2023 Gui abriu a impAKTo, loja online de casacos de moletom em que parte do lucro será doado para instituições de caridade. “Sempre quis ter um produto que me trouxesse paixão como a atuação. O nome surgiu pelo meu desejo de criar impacto positivo na vida das pessoas, esse é o meu propósito”.

“Lançamos em dezembro, ainda estamos engatinhando, mas a nossa primeira doação será para a organização “The Midnight Mission”, ainda no primeiro trimestre deste ano”, afirma.

Próximos passos

Segundo Agustini, o ano começou bem e diversos novos projetos estão por vir. “Estou com 3 curtas metragens os quais todos eu dirigi”. São eles “To The End”, “You Are Funny” e “West Texas Home”, que é sua maior expectativa.

“Fui muito abençoado e sou grato demais ao Jerry Elman, que escreveu o curta, e a cada um de todos os filmmakers da equipe. Foi a melhor produção independente que já fiz e creio que a melhor performance da minha carreira. Sem dúvida, a melhor experiência que já tive como ator/diretor/produtor”.

Ele viverá um personagem bissexual que abandona seu relacionamento com um homem ao se apaixonar por uma mulher. Além disso, está prestes a estrear “Unicorn Diaries”, longa em que interpreta um guru da poligamia.