PCdoB vai pedir desligamento de Tânia Mara

O PCdoB de Santa Bárbara d’Oeste deve pedir que a secretária

de Educação Tânia Mara se desfilie nas próximas semanas. Tânia é secretária de Educação desde o governo Dênis Andia (2013-2020) e os comunistas querem que ela deixe o partido depois da ida do prefeito Rafael Piovezan para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tânia ganhou força política com o surgimento do Sindprosbo, sindicato ligado ao PSol mas com participação de outros partidos de esquerda. O comando local do PCdoB espera contar com o apoio dos outros dois partidos que fazem parte da Federação Brasil da Esperança (PT e PV) no pleito da saída de Tânia.

O caso deve ser levado ao comando da Federação em Campinas para que a secretária seja comunicada.

O movimento também deve trazer desgaste para ela junto ao Sindprosbo e afastar o grupo do governo Rafael durante o processo eleitoral deste ano.

