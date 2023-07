Tom Brady vem ao Brasil pra evento da XP

A 13ª edição da Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo, será realizada nos dias 1 e 2 de setembro. O evento presencial será realizado na capital paulista, no São Paulo Expo, na maior edição presencial da história, com previsão de 40 mil pessoas presenciais, que terão acesso a mais de 160 palestrantes, distribuídos em 8 palcos simultâneos, ao longo de 72 horas de conteúdo. O primeiro palestrante confirmado é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl. A programação ocupará cinco pavilhões, totalizando 54 mil m² e conta com mais de 150 patrocinadores, nacionais e internacionais, de diversos setores, sobretudo financeiro.

“A Expert XP é o principal marco no calendário do mercado financeiro brasileiro. Uma oportunidade única de networking e de ter contato com as principais tendências que são discutidas na economia, política, tecnologia e diversas outras áreas, no Brasil e no mundo. Estamos preparando o evento pensando em todas as conexões que o conhecimento é capaz de criar, para inspirar e transformar a vida de cada vez mais pessoas, dentro e fora do mercado financeiro. Para seguir cumprindo nosso propósito de transformar vidas por meio do conhecimento, vamos trazer nomes consagrados em nível global e nacional, sempre buscando a pluralidade do debate”, afirma Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.

A venda de ingressos para o público geral está aberta, e clientes XP têm acesso a 50% de desconto, além de 5% de Investback Turbo para quem pagar com o Cartão XP Visa Infinite. Realizada desde 2010, a Expert XP já impactou milhões de pessoas. Apenas em 2022, o evento atraiu mais de 23 milhões de espectadores (somando o público presente no formato presencial e online), contou com cerca de 250 palestrantes e gerou mais de 67 horas de conteúdo sobre investimentos, inovação, tecnologia, economia, política, sustentabilidade e cultura, entre outros. Entre os palestrantes de destaque que compartilharam sua história e conhecimento durante as edições da Expert XP, estão nomes como Serena Williams, Malala Yousafzai, Bill Clinton, Magic Johnson, entre muitos outros.

Astro do futebol americano

Considerado um dos maiores atletas das últimas décadas, Brady é conhecido ao longo de sua carreira por suas inúmeras conquistas no campo: maior número de vitórias em Campeonatos Mundiais do Super Bowl (10); maior número de prêmios de MVP em Campeonatos Mundiais do Super Bowl (5); títulos consecutivos de divisão (11); maior número de passes para touchdown na carreira (649) e jardas lançadas (89.214) de qualquer jogador na história.

Fora dos campos, Brady continua a prosperar como empreendedor em cada uma das empresas que ele cofundou. As empreitadas incluem a Autograph, uma marca web3 que reúne as marcas mais icônicas e os maiores nomes nos esportes, entretenimento, moda e cultura pop; sua marca de roupas de próxima geração com seu nome, BRADY; TB12, uma marca de saúde e bem-estar que visa compartilhar seu comprovado método TB12; e 199 Productions, uma empresa de produção global multiplataforma que desenvolve conteúdo original e premium em formatos de documentário, longa-metragem, televisão e digital. Brady é um produtor vencedor do Emmy por seu trabalho em “Man in the Arena”, que estreou em novembro de 2021 e ganhou o prêmio Sports Emmy de Melhor Série Documental em 24 de maio de 2022.

Os interessados em saber mais detalhes e adquirir o ingresso para a Expert XP devem acessar: https://www.expertxp.com.br/ [expertxp.com.br]

Serviço

Expert XP 2023

Data: 1 e 2 de setembro de 2023

