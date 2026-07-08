Ton Carfi lança “I Belong To Jesus”, música em homenagem ao ex-jogador Kaká

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Em clima de Copa do Mundo, Ton Carfi em parceria com a Rede Ronaldo Music lança “I Belong To Jesus”, faixa que revisita uma das frases mais marcantes da trajetória de Kaká, ídolo do futebol brasileiro e símbolo de fé dentro e fora dos gramados.

A música ganhou clipe oficial no último domingo (5), publicado no canal da Rede Ronaldo Music no YouTube, e traz interpretação de Ton Carfi ao lado de Kawe, com produção assinada por Felipe Silva.

A canção integra o projeto “Lendas do Futebol”, criado para celebrar grandes nomes do futebol brasileiro por meio da música.

Mais do que uma homenagem, a faixa resgata a força de uma mensagem que atravessou gerações e segue ligada à imagem de Kaká.

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