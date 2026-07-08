Atropelamentos de animais preocupam vereadora Roberta Lima

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações da Guarda Municipal de Americana (Gama) sobre registros de acidentes envolvendo animais em vias do município.

A parlamentar afirma ter recebido constantes reclamações de moradores relatando ocorrências de atropelamentos de animais, tanto silvestres quanto domésticos, em vias do município. De acordo com os apontamentos a maior frequência ocorre na Rua São Sebastião, bem como na Avenida Bandeirantes, especialmente no cruzamento com a Rua Maria Benedicta Lima Della Torre. Roberta aponta que já apresentou requerimento no mês de abril solicitando informações à prefeitura.

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“Segundo os moradores, esses acidentes acontecem devido a circulação de veículos em alta velocidade, indicando a necessidade de medidas de moderação de tráfego, como a possível instalação de redutores de velocidade”, comenta a autora.

No documento, a vereadora pergunta se a Gama possui registro de acidentes envolvendo animais nas vias citadas e quais são os trechos com maior número de ocorrências, além de dados estatísticos sobre as espécies envolvidas nesses casos. O requerimento questiona ainda se existe um trabalho em conjunto da Gama com outras forças de segurança para a atuação nesses casos e se a corporação entende que há necessidade de adoção de medidas de redução de velocidade nesses trechos.

O requerimento será discutido e votado em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (7). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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