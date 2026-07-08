O futuro da suplementação é líquido

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O conceito de wellness nunca esteve tão presente na rotina das pessoas. O mercado global de bem-estar movimenta cerca de US$ 2 trilhões e cresce, em média, 8% ao ano. No Brasil, a categoria de vitaminas, minerais e suplementos (VMS) deve atingir R$ 38,9 bilhões até 2030, consolidando o país como o terceiro maior mercado consumidor do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China.

Os números refletem uma mudança profunda no comportamento do consumidor: a saúde deixou de ser uma preocupação pontual para se tornar um hábito contínuo, integrado à rotina e às diferentes fases da vida.

“A nova geração de consumidores entende o bem-estar de forma mais ampla. Ela busca energia, imunidade, longevidade, equilíbrio emocional e conveniência em soluções que façam parte do dia a dia. A suplementação passa a ser vista como um ritual de autocuidado permanente”, avalia Patrick Schilte, CEO e fundador da True.

De olho nesse cenário, a True apresenta a True Liquid, sua nova plataforma de suplementação líquida premium. Mais do que ampliar o portfólio, a empresa pretende inaugurar um novo território de consumo, baseado em alta biodisponibilidade, conveniência e uma experiência sensorial mais agradável do que os formatos tradicionais em cápsulas e comprimidos.

A estreia acontece com quatro produtos desenvolvidos para diferentes momentos da jornada de bem-estar: relaxamento e sono, reposição nutricional diária, suplementação de ferro e longevidade. A estratégia posiciona a marca como a primeira empresa a estruturar uma plataforma completa de suplementação líquida premium no Brasil.

“A lógica dessa nova linha parte de um insight muito poderoso: sair da cápsula e transformar o formato líquido em protagonista da rotina wellness, oferecendo uma alternativa mais amigável, sensorial e integrada ao dia a dia do consumidor. A estratégia também responde a um comportamento crescente de consumidores que buscam soluções práticas, fáceis de ingerir e que possam ser incorporadas naturalmente à rotina, especialmente adultos acima de 40 anos, famílias e consumidores de wellness premium”, afirma Cristina Ferraz, cofundadora e diretora comercial da True.

Segundo a executiva, a proposta vai além do lançamento de novos SKUs. A empresa pretende construir um ecossistema de suplementação organizado por benefícios, permitindo que diferentes produtos convivam de forma complementar dentro da rotina do consumidor.

Plataforma estreia pensando nas principais demandas do consumidor

A nova plataforma estreia com o True Relief Gaba Liquid, voltado ao relaxamento e ao ritual noturno. A formulação reúne magnésio bisglicinato e citrato, GABA com tecnologia GABArelax™ e vitamina B6, sem melatonina, oferecendo uma proposta focada em equilíbrio e recuperação após uma rotina intensa.

Na maior categoria do mercado de suplementos, vitaminas e minerais, a marca lança o True Multivitamin Liquid, com mais de 13 vitaminas e cinco minerais em uma única dose diária. A formulação inclui vitaminas A, C, D, E, K e complexo B, além de ferro, zinco, cobre, selênio e ácido fólico. O formato líquido busca oferecer maior aceitação de consumo e favorecer a absorção dos nutrientes.

Outra novidade é o True Iron Liquid, que amplia para o público adulto a plataforma de ferro da empresa, iniciada com o Iron Plus Kids. Desenvolvido para consumidores acima de 19 anos, o suplemento reúne 30 mg de ferro por dose, incluindo Lipofer® e bisglicinato ferroso, ingredientes escolhidos para favorecer a absorção e proporcionar melhor tolerabilidade. A proposta também busca romper com a percepção medicamentosa tradicional dos suplementos de ferro, aproximando o consumo do universo do wellness.

Completando a plataforma, o True CoQ10 Liquid chega ao mercado voltado ao público interessado em longevidade, vitalidade e energia celular. A formulação utiliza a tecnologia AcquaSolvion®, desenvolvida para ampliar a absorção da Coenzima Q10, além de vitamina E com ação antioxidante. A estratégia da empresa é manter simultaneamente a versão em cápsulas para consumidores avançados e oferecer o formato líquido para ampliar o acesso a novos perfis de usuários.

No Brasil, cerca de 59% dos lares já utilizam suplementos alimentares, mas ainda existe amplo espaço para expansão. Estima-se que aproximadamente 41 milhões de domicílios brasileiros ainda não consumam regularmente esses produtos, abrindo oportunidades para marcas que consigam ampliar o acesso por meio de inovação e conveniência.

Dentro do mercado nacional de suplementos, vitaminas e minerais representam atualmente 32% do faturamento, seguidos por proteínas e performance (23%), beleza e colágeno (12%), ômega 3 (11%) e saúde mental e sono (8%). É justamente nesses territórios que a True concentra sua estratégia de crescimento.

“Para nós a evolução da suplementação passa não apenas por novos ingredientes, mas também pela transformação da experiência de consumo. Ao apostar em soluções líquidas premium, a True pretende liderar uma mudança de comportamento em uma categoria ainda pouco explorada no país, tornando o formato líquido protagonista da rotina de saúde e bem-estar”, conclui Patrick.

Sobre a TRUE

A True é uma marca brasileira de suplementos alimentares fundada em 2019 por Patrick Schilte e Cristina Ferraz, com foco em formulações de alta pureza, ingredientes de origem certificada e abordagem clean label.

A companhia se destaca por desenvolver produtos livres de aditivos artificiais, glúten, corantes e adoçantes artificiais, combinando qualidade nutricional com experiência sensorial diferenciada — atributo que ganhou relevância no canal farma, especialmente na recomendação por farmacêuticos e profissionais de saúde.

Seu portfólio abrange suplementos, vitaminas, minerais e alimentos funcionais voltados à saúde, performance e bem-estar, com destaque para linhas como proteínas, magnésio, ferro de alta absorção, ômega 3 e soluções voltadas à saúde mental e feminina.

Entre os principais produtos estão o True Whey, que introduziu o conceito de suplementação com experiência sensorial superior, o Magnésio + Inositol, referência em relaxamento e qualidade do sono, e o True Iron, com tecnologia de ferro bisglicinato que minimiza desconfortos gástricos e melhora a adesão ao uso.

A estratégia da companhia está baseada na expansão multicanal, com forte investimento em construção de marca e avanço consistente no varejo farmacêutico, alimentar e em lojas especializadas, aliado ao fortalecimento da recomendação profissional por meio de nutricionistas e médicos.

Em 2024, a 10b tornou-se sócia estratégica da True, com um aporte inicial de R$ 48 milhões e potencial de investimento de até R$ 150 milhões, impulsionando a estrutura operacional e acelerando o plano de crescimento e consolidação da marca no mercado nacional.

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