Toninho Mineiro pede conserto de aparelho de ressonância

pela Câmara Municipal de Sumaré, na última terça-feira (17), o vereador do PV pediu providências ao governador Tarcísio de Freitas para solucionar o problema no aparelho de ressonância magnética do Hospital Estadual de Sumaré (HES). O equipamento estaria quebrado há mais de 30 dias. A moção nº 195/2023 foi aprovada com 19 votos favoráveis e será encaminhada ao chefe do Executivo Estadual.

Conforme o documento, pacientes estariam há dias internados aguardando para realização do exame. “Atualmente, em razão do aparelho encontrar-se quebrado, os exames são realizados por empresa terceirizada, em outra cidade”, explica o vereador.

O parlamentar alerta que o deslocamento dos pacientes, embora seja feito por transporte especializado, provoca riscos, uma vez que os usuários ficam expostos a eventos externos, como lombadas, riscos de acidentes, buracos nas pistas e fatores que contribuem para o agravamento da condição do paciente.

Por isso, Toninho solicita que o governo do Estado providencie o conserto do aparelho de ressonância magnética ou envie aparelho novo ao hospital. “Acaso nenhuma dessas medidas sejam possíveis e se mantenha o serviço de ressonância terceirizado, roga-se que seja então instalada uma unidade da referida empresa terceirizada dentro das instalações do hospital para, assim, evitar os riscos dos transportes dos pacientes e para que eles tenham prioridades nos exames”, conclui o vereador.

