Trafica armado detido pela Gama na Praia Azul

Um traficante armado foi detido pela Gama

(Guarda Municipal de Americana) na Praia Azul esta quinta-feira. A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) deteve o homem de 44 anos pela acusação de tráfico de drogas, no Balneário Riviera. A ação foi no período da tarde.

Mais notícias da cidade e região

A equipe da Romu, subinspetor Siderlei, Aguilera e Alexandre, seguia no patrulhamento na Rua Carlos Alberto Brassorotto, quando o rapaz, ao observar a viatura, correu em direção a um imóvel abandonado. O homem logo foi abordado. Com o auxílio de outras equipes da Romu, os agentes encontraram um tijolo de maconha e quatro munições calibre 22.

Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana (PCA) e a autoridade determinou o flagrante.

Rovina discute melhorias na iluminação

O vereador Dr. Wagner Rovina (PV) reuniu na quarta-feira (4) com o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, para discutir a realização de melhorias na iluminação pública.

Durante o encontro, Dr. Rovina questionou a possibilidade de execução de serviços para como iluminação em várias ruas e construção de calçadas. “É de extrema importância que esses serviços urbanos sejam executados de forma a ampliar a qualidade de vida dos americanenses”, comentou o parlamentar.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP