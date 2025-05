Trafica roda e perde maquininha da venda na adega

Um traficante de drogas perdeu as vendas da noite desta terça-feira em Americana. O caso aconteceu em uma adega na rua São Jorge, bairro Cariobinha, por volta das 23h30.

Foram apreendidos drogas, dinheiro e até uma maquininha usada pelos usuários para pagar ‘no crédito ou no débito’.

OBJETOS apreendido na ação contra traficante

1- maquininha de cartão, 1- folha com anotações e vários comprovantes Chaves e DROGAS 25 microtubos P cocaína. 28 microtubos G cocaína e DINHEIRO R$ 26.

Esta equipe em patrulhamento pelo local citado, conhecido como ponto de tráfico de drogas, observou um indivíduo magro, estatura média, short e camiseta cavada, pardo, que ao avistar a viatura correu para dentro do comércio.

Na tentativa da abordagem, o indivíduo acessou uma porta aos fundos da loja, passou por um vão na grade e se evadiu pelo telhado, não sendo possível a averiguação, no entanto, dentro do estabelecimento que estava vazio, foi localizado 28 ependorf grandes e 25 pequenos dentro de uma pochete azul, de substância análoga a cocaína, totalizando 53 unidades.

Ainda R$ 26 em moeda corrente, vários comprovantes de pagamentos via máquina de cartão, bem como uma máquina de cartão do Mercado Pago, duas chaves provavelmente do estabelecimento.

Diante dos fatos todo o material foi apresentado a autoridade policial de plantão, Del Dr Robson Gonçalves de Oliveira, escrivã Daniela, onde foi apreendido para averiguação.

