Ação da Força Tática do 19º BPM/I apreendeu drogas, dinheiro e anotações do tráfico no bairro Cidade Jardim

Uma ação da Força Tática do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), em Americana, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menor na tarde de terça-feira (6), na Rua Jaçanã.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local, envolvendo inclusive um adolescente. Durante a averiguação, um dos suspeitos foi abordado com porções de maconha. Na sequência, os policiais visualizaram o adolescente correndo pelos fundos da residência carregando um pacote, enquanto outro indivíduo fugia pelos telhados de imóveis vizinhos.

Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram entorpecentes escondidos na caixa de energia elétrica, nos fundos da casa e sobre telhados próximos. O terceiro suspeito que havia fugido foi posteriormente localizado sobre o telhado de um imóvel desabitado na Rua das Violetas.

No local, foram apreendidas 135 porções de maconha, 106 porções de cocaína, 58 porções de crack e cinco porções de “dry”, além de R$ 344,70 em dinheiro e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas.

Os dois adultos, de 24 e 19 anos, juntamente com o adolescente apreendido, foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou as prisões em flagrante e a apreensão do menor, permanecendo todos à disposição da Justiça.