Trânsito de Sumaré orienta como dirigir com segurança nos dias de chuva

A semana começou chuvosa na região. Entre segunda e terça-feira (12 e 13), o volume de chuva registrado foi de 24 mm. Quando está chovendo, as ruas ficam mais escorregadias, o que pode fazer com que os veículos percam a estabilidade e a visibilidade dos motoristas também fica prejudicada. Pensando nisso, a SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) orienta os motoristas como dirigir com segurança e redobrar a atenção nestes dias.

Em primeiro lugar, é importante desacelerar o carro e andar mais devagar quando começar a chover, já que a visibilidade é bem menor e a probabilidade de acontecer acidentes de trânsito é consideravelmente maior.

• Aumente a distância do veículo da frente e acenda o farol baixo. Além de melhorar a visão, o motorista que vem logo atrás também poderá guiar melhor com as luzes vermelhas do carro da frente, evitando colisões.

• Se os vidros começarem a embaçar, utilize um pano limpo. Não é recomendado passar a mão, pois a gordura natural da pele só piora a situação. O ideal é deixar os vidros abertos cerca de 3 centímetros para criar uma circulação de ar. Ligar o ventilador interno ou o ar-condicionado é outra alternativa.

• Se sentir que o veículo está “dançando” na pista, significa que os pneus estão perdendo a aderência e o carro ou moto pode aquaplanar, fazendo com que você perca o controle da direção. Diminua a velocidade, pois assim os pneus voltarão a tocar o solo.

• Em caso de aquaplanagem total, deve-se segurar o volante firmemente e em linha reta, e não usar bruscamente os freios. Desacelere o veículo gradualmente, até os pneus voltarem a tocar o solo.

• Faça manobras e curvas com menos velocidade do que faria em condições secas.

• Se você estiver se sentindo inseguro em dirigir com chuva, é melhor procurar um local seguro para parar, como um posto de gasolina. Se não houver opção, pare no acostamento, ligue o pisca alerta e aguarde a situação melhorar.

• Se estiver saindo de uma vaga de estacionamento na rua, preste bastante atenção e não se esqueça de acender os faróis e acionar a seta, evitando colisões com quem estiver trafegando.

“O tempo é bastante inconstante nesse mês e, normalmente, as chuvas aumentam. Trabalhamos em conjunto com outros órgãos, como Corpo de Bombeiros, Polícia Municipal, SAMU e Defesa Civil para prevenir os problemas. Estamos de prontidão 24 horas para atender à população caso haja necessidade”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana, Moisés Paschoalim.

