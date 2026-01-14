Em ano de Copa do Mundo tendo o país como uma das sedes, os Estados Unidos decidiram suspender a emissão de vistos de imigração para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A informação foi confirmada pela Casa Branca esta quarta-feira.

Segundo informa a TV norte-americana Fox News, a medida atinge os países: Rússia, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Somália e Iêmen, até que revise as diretrizes de visto vigentes.

De acordo com o site da Embaixada dos EUA no Brasil, quem tem entrevistas de visto agendadas pode comparecer, mas pode ser considerado inelegível para a emissão do visto devido à suspensão em vigor desde 1º de janeiro de 2026.

Sem prazo e pode afetar Copa do Mundo

A medida começa em 21 de janeiro e não tem prazo para acabar, podendo afetar viagens e eventos como a Copa do Mundo para quem ainda não tem visto.