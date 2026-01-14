Nota de agradecimento do presidente da Coden Ambiental, Elsio Boccaletto

É com um sentimento de dever cumprido e profunda gratidão que comunico o término de minha gestão à frente da Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, a Coden Ambiental, cargo que ocupei desde 2021 por indicação e confiança do Prefeito Leitinho Schooder e do vice-prefeito Alessandro Mineirinho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao longo destes anos, dediquei esforços para fortalecer a Coden Ambiental como um instrumento eficaz de desenvolvimento do município. Foi um período de muito trabalho, conquistas e investimentos significativos que reforçam o patrimônio e a capacidade de Nova Odessa para responder aos desafios da segurança hídrica.

Entre os pontos positivos desta jornada, destaco com orgulho:

Investimentos em infraestrutura e modernização: Mais de R$ 15 milhões de investimentos foram direcionados à melhoria operacional e à expansão dos serviços de saneamento, visando sempre a qualidade para o cidadão e a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Mais de R$ 15 milhões de investimentos foram direcionados à melhoria operacional e à expansão dos serviços de saneamento, visando sempre a qualidade para o cidadão e a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Reconhecimento da ARES-PCJ: Um marco de nossa gestão foi ter recebido, em 2024, Menção Honrosa da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) pelo primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação realizada entre os municípios associados ao órgão. Esta conquista é um reconhecimento público ao rigor técnico, à transparência e à excelência das atividades da Coden e um legado de toda sua equipe.

Um marco de nossa gestão foi ter recebido, em 2024, Menção Honrosa da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) pelo primeiro lugar na Pesquisa de Satisfação realizada entre os municípios associados ao órgão. Esta conquista é um reconhecimento público ao rigor técnico, à transparência e à excelência das atividades da Coden e um legado de toda sua equipe.

Excelente relacionamento institucional: Mantivemos um diálogo permanente, produtivo e respeitoso com a Câmara Municipal e todos os vereadores, compreendendo o papel fundamental do Legislativo para o desenvolvimento da cidade. Foi uma honra receber, no final de 2025, o título de Cidadão Novaodessense, desta terra que adotei com tanto carinho. Sem dúvida, este gesto simboliza o laço indissolúvel que criei com Nova Odessa.

Mantivemos um diálogo permanente, produtivo e respeitoso com a Câmara Municipal e todos os vereadores, compreendendo o papel fundamental do Legislativo para o desenvolvimento da cidade. Foi uma honra receber, no final de 2025, o título de Cidadão Novaodessense, desta terra que adotei com tanto carinho. Sem dúvida, este gesto simboliza o laço indissolúvel que criei com Nova Odessa.

Valorização dos funcionários: O coração da Coden sempre foram seus funcionários. Minha maior satisfação foi poder liderar uma equipe dedicada e competente, com a qual pude aprender e compartilhar diariamente. O respeito e o bom clima organizacional foram pilares da administração que construímos juntos.

O coração da Coden sempre foram seus funcionários. Minha maior satisfação foi poder liderar uma equipe dedicada e competente, com a qual pude aprender e compartilhar diariamente. O respeito e o bom clima organizacional foram pilares da administração que construímos juntos.

Agradeço, de coração, a confiança depositada em meu trabalho por todos os membros dos Conselhos e Comitês da Coden, pelo Governo Municipal em sua totalidade, em especial pelo Prefeito Leitinho e Vice-Prefeito Mineirinho, que sempre foram parceiros fundamentais neste projeto.

Deixo a empresa sob a competente direção interina do Diretor Técnico, Rean Gustavo Sobrinho, certo de que a Coden seguirá seu caminho de sucesso em benefício de Nova Odessa.

À cidade e sua população, meu eterno agradecimento.

Elsio Boccaletto

Presidente da CODEN

(Fevereiro de 2021- Janeiro de 2026)