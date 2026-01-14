A avenida Brasil em Americana tem trecho fechado nesta hora do almoço para retirar o carro do acidente desta manhã (quarta-feira).

Caminhões da prefeitura e da CPFL (energia) estão no local para arrumar o poste atingido pela batida e recuperar a fiação.

Lucas Camilo morreu na batida na avenida Brasil

Morreu na manhã desta quarta-feira (14) Lucas Camilo, de 23 anos, motorista envolvido no grave acidente registrado durante a madrugada na Av. Brasil, em Americana.

Segundo as informações apuradas, o carro conduzido por Lucas colidiu violentamente contra um poste, que por pouco não foi derrubado. No veículo estavam quatro pessoas, todas feridas no impacto.

Outras três pessoas se feriram na batida, duas delas sendo atiradas para fora do veículo, que estaria na contramão no momento do acidente.