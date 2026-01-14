Escolas municipais de Hortolândia recebem manutenção e zeladoria nas férias

Prefeitura executa roçagem, reparos prediais e limpeza de reservatórios de água em unidades escolares para garantir segurança e bem-estar das crianças na volta às aulas

Leia Mais notícias da cidade e região

Enquanto as crianças se divertem nas férias, Hortolândia trabalha firme. Este mês, a Prefeitura intensifica as ações de manutenção nas 60 escolas da rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia aproveita o período de recesso de início de ano para realizar roçagem, zeladoria, reparos hidráulicos e elétricos, limpeza de reservatórios de água, dentre outros serviços, nos prédios escolares. O objetivo é garantir o retorno seguro e oferecer ambientes escolares acolhedores para alunos e profissionais da educação no início do ano letivo, programado para o dia 6/02.

Ainda conforme o cronograma de serviços de jardinagem, a Prefeitura monitora o entorno de escolas para executar limpeza geral e roçagem do mato, que cresce mais rápido nesta época do ano por causa das chuvas frequentes. De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, dentre as unidades que devem receber esses serviços estão a EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Nicolas Thiago dos Santos Lofrani, e as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) Olinda Maria de Jesus Souza e Jardim Santa Emília.

Além de organização e melhorias visuais, a manutenção periódica do entorno das escolas visa também garantir a segurança de pedestres e prevenir o aparecimento de animais peçonhentos.

“As férias são o momento ideal para essas intervenções que exigem a interrupção de fluxos nas escolas. Nosso compromisso é entregar unidades nas melhores condições, garantindo o bem-estar da comunidade escolar e a preservação do patrimônio público”, destaca o diretor do Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, Antonio Carlos Rodrigues da Silva.

HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Em paralelo, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia executa a limpeza e a desinfecção das caixas d’água das escolas municipais.

Confira o cronograma desse serviço:

– Dia 19/01: EMEFs João Calixto da Silva Salvador Zacarias Pereira Júnior, e EMEI Professora Izabel Sostena de Souza

– Dia 20/01: EMEFs Nicolas Thiago dos Santos Lofrani e Armelinda Espúrio da Silva, e EMEIs Olinda Maria de Jesus Souza e Carlos Vilela

– Dia 21/01: EMEF Professor Cláudio Roberto Marques, Centro de Formação dos Profissionais em Educação (CFPE) Paulo Freire e Observatório Ambiental Parque Escola (OAPE)

Além dos serviços externos, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia promove pequenas manutenções preventivas e corretivas nas edificações. Também são realizados reparos como troca de torneiras, substituição de lâmpadas, conserto de vazamentos e ajustes elétricos para assegurar que toda a infraestrutura esteja pronta para o início do ano letivo.

JORNADA PEDAGÓGICA

O início das aulas na rede municipal de ensino de Hortolândia está programado para o dia 06/02. Antes disso, no dia 04/02, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia abre oficialmente o ano letivo com a Jornada Pedagógica, evento de formação voltado para professores e profissionais de educação da rede municipal de ensino. Já no dia 05/02 será realizada a primeira reunião de pais e responsáveis deste ano.

Além disso, a Prefeitura já iniciou a confecção dos uniformes de verão para os 25.000 estudantes da rede municipal de ensino. A previsão é que os kits de uniformes sejam entregues em fevereiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP