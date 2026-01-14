Companheiro da vítima mulher acabou preso por violência doméstica no Jardim Campo Belo

Um grave caso de violência doméstica foi registrado na manhã desta terça-feira (13) no Jardim Campo Belo, em Sumaré. Um homem de 37 anos foi preso após a companheira, de 43, relatar à Polícia Militar agressões reiteradas, cárcere privado e conjunção carnal forçada. O caso foi registrado no 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

De acordo com informações, a equipe policial foi acionada para atendimento a ocorrência de violência doméstica na Rua Paulo Mangabeira Albernaz. No local, os PMs constataram gritos e choro vindos do interior do imóvel e, diante do flagrante, entraram na residência.

Conforme relato dos policiais, a vítima estava seminua e em estado de choque. Ela relatou os fatos sofridos e o autor, localizado, negou a acusação. A mulher recebeu atendimento médico e as partes foram apresentadas na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o indiciado permaneceu preso.

Tráfico na região

Policiais militares também fizeram a prisão de acusados de tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Hortolândia nesta terça-feira (13). O primeiro caso ocorreu no período da manhã na Rua Graça Aranha, no Jardim Amanda.

Durante patrulhamento uma equipe policial visualizou um homem entregando o que aparentava ser entorpecente a outro. Ao notar a aproximação policial, o suspeito tentou dispensar um objeto sobre um telhado, enquanto o segundo envolvido fugiu.

Durante a abordagem, foram localizados 19 microtubos de cocaína e mais dois pinos da mesma substância, totalizando 0,029 kg, além de porções de maconha, com peso aproximado de 0,031 kg, encontradas em uma lixeira próxima. Diante dos fatos o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial onde permaneceu preso.

A segunda ocorrência se deu à noite na esquina da Avenida Princesa Isabel com a Rua Bernardo Guimarães, no mesmo Jardim Amanda. Os PMs patrulhavam um ponto conhecido por tráfico de drogas quando abordou um indivíduo que tentou dispensar uma pochete ao notar a presença dos PMs.

Drogas e presos

O abordado confessou a comercialização de entorpecentes. Na pochete, foram localizadas porções de maconha (0,021 kg), crack (0,014 kg) e cocaína (0,024 kg), além de R$ 146,00 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o cidadão permaneceu preso.

Ainda na noite de terça, os policiais monitoravam uma residência na Rua Sônia Rosa Guelere, no Portal Bordon II, após denúncia anônima sobre o armazenamento de entorpecentes em uma residência da região.

No local, dois indivíduos foram abordados em frente ao imóvel. Com um deles nada de ilícito foi localizado; com a outra pessoa foram encontrados R$ 50,00 e um telefone celular. Questionada, a abordada confessou o armazenamento de drogas e franqueou a entrada da equipe.

No interior da residência, foram localizados 1.038 papelotes de cocaína (0,958 kg), duas porções de maconha (0,008 kg), além de materiais para embalo e anotações relacionadas ao tráfico.

Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos até o Plantão Policial onde permaneceram presos.

Captura de procurados

Houve ainda o registro de dois casos de captura de procurados da Justiça. Na noite de terça (13), uma equipe abordou um indivíduo pela Rua Mirela Soares de Lima, no Jardim Nova Veneza, que demonstrou nervosismo ao notar a presença policial. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

No entanto, em consulta aos sistemas oficiais, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto, referente ao artigo 33 da Lei de Drogas, em desfavor do abordado. O indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu a disposição da disposição da Justiça.

Por último, houve a captura de um procurado pela Avenida Brasil, no Jardim Amanda, na madrugada desta quarta-feira (14). Durante patrulhamento, PMs abordaram um indivíduo que demonstrou estar apreensivo ao notar a aproximação da viatura.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Mas em consulta aos sistemas oficiais, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto, referente ao artigo 129 do Código Penal (lesão corporal). O procurado foi conduzido ao plantão, onde permaneceu à disposição da Justiça.