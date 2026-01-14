Morreu na manhã desta quarta-feira (14) Lucas Camilo, de 23 anos, motorista envolvido no grave acidente registrado durante a madrugada na Avenida Brasil, em Americana.

Segundo as informações apuradas, o carro conduzido por Lucas colidiu violentamente contra um poste, que por pouco não foi derrubado. No veículo estavam quatro pessoas, todas feridas no impacto.

O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelas equipes de socorro. Duas das vítimas foram ejetadas do automóvel. Todos os feridos foram atendidos no local e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Apesar dos esforços da equipe médica, Lucas Camilo não resistiu

aos ferimentos e morreu horas após dar entrada no hospital.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.