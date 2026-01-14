Sessões de Câmaras em Americana e SBO voltam antes das cidades vizinhas

As sessões legislativas retornam no dia 20/1: Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia em fevereiro

As Câmaras Municipais de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia possuem diferentes períodos de recesso legislativo – quando deixam de ocorrer as sessões ordinárias. As Casas de Leis nas cidades de cobertura do Novo Momento possuem entre 30 e 45 dias de parada durante o final e começo de ano.

Todos os Legislativos tiveram as últimas sessões de 2025 realizadas em meados de dezembro. Lembrando que a Secretaria e os gabinetes funcionam normalmente no período de recesso, mesmo sem as sessões, para o acesso do público aos vereadores e o trabalho rotineiro.

Americana e Santa Bárbara retomam as reuniões ordinárias semanais dos parlamentares na próxima terça-feira, dia 20 de janeiro. Já Nova Odessa e Hortolândia, cujas sessões ocorrem às segundas-feiras, a volta oficial é no dia 2 de fevereiro, enquanto Sumaré é na terça-feira, 3 de fevereiro.

As atividades burocráticas dos gabinetes, como protocolos de indicações, requerimentos e projetos, voltam apenas junto com as sessões. Durante esse período, os vereadores precisam intermediar solicitações de munícipes diretamente com o Poder Executivo (Prefeitura).

Na prática, a maioria dos vereadores aproveita os dias de recesso entre dezembro e janeiro para curtir momentos com a família e recarregar as baterias para iniciar o ano, deixando o atendimento para os assessores. Uma pequena parcela dos parlamentares comparece com frequência no período.

