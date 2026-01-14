O presidente Lula da Silva (PT) lidera a corrida pela reeleição em todos os cenários estimulados de 1º turno na pesquisa Genial/Quaest deste Janeiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele tem entre 35% e 40% das intenções de voto nos cenários testados. Flavio Bolsonaro se consolida na segunda posição:

no cenário que inclui Tarcísio e os demais nomes ele aparece com 23%; sem o governador de São Paulo, ele vai para 26%. Sem Flávio, Ratinho e Zema, Tarcísio chegaria a 27%.

Lula no 2o turno

Segundo a Quaest, em um possível segundo turno, Tarcísio de Freitas está 5 pontos atrás do presidente: 44% para o petista, contra 39% para o governador.

Flávio Bolsonaro tem uma diferença de 7 pontos para o atual presidente: 38% para o senador, contra 45% para Lula.