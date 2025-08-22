Trânsito: obra de alargamento de pista na Avenida Bandeirantes segue em SBO

A obra de alargamento da pista no sentido Centro da Avenida Bandeirantes avança com a etapa de compactação do solo. Na sequência, serão executados os serviços de implantação de guias e sarjetas e, posteriormente, a aplicação da massa asfáltica. A intervenção, realizada pelo Grupo Savegnago, é necessária em razão da instalação de uma nova unidade do Paulistão Atacadista.

Durante o período de obras, a via permanece interditada entre a Avenida Pérola Byington e a Rua José Bueno Quirino, das 7 às 18 horas. O tráfego no sentido Centro é desviado para a ponte da Vila Lola, na Avenida da Saudade. À noite, a pista é liberada para circulação.

A Prefeitura reforça a orientação para que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região.

