Um trio que tentou fazer arrastão em apartamentos

de um prédio no centro de Americana acabou detido por agentes da Gama (Guarda Municipal) esta terça-feira.

Foram detidos dois homens e uma adolescente de 15 anos. Os homens do trio tinham 19 e 29 anos, e levaram a adolescente junto para invadir e atacar vários apartamentos do Edifício Palazzo Uno, na Rua Padre Epifânio Estevan, no Centro, em Americana

O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (14) e Os dois homens foram autuados em flagrante e a adolescente permaneceu apreendida.

A detenção do trio foi realizada pelas equipes da Gama subinspetor Cauê, subinspetores Leite, Eduardo e Padilha.

Os GMs relataram que um dos homens e a adolescente entraram no edifício e tentaram furtar alguns imóveis, porém não conseguiram.

O casal foi detido quando estava ainda dentro do prédio. O terceiro comparsa foi abordado em um Fiat Uno, no Centro. Os agentes apreenderam três chaves de fenda.

