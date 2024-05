Nova Odessa tem 48 vagas de emprego esta 4ª-feira

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa recebe currículos para a seleção de 48 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas.

As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos nesta quarta-feira (15/05) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já usado pelas empresas disponibilizarem as vagas.

Confira as demais vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE USINAGEM – com SENAI e ter trabalhado em usinagem. (1 vaga)

AUXILIAR DE INSPEÇÃO AUTOMOTIVO – ensino médio e ter conhecimentos em ferramentas da qualidade. (1 vaga)

AUXILIAR DE VENDAS ESTÁGIO – estar cursando graduação nas áreas de ADMINISTRAÇÃO e NEGÓCIOS, prospecção e atendimento de candidatos interessados em cursos de graduação e pós graduação EAD, ser dinâmico(a) e ter interesse em se desenvolver profissionalmente, habilidade básica em informática, ser proativo(a), organizado(a), residir em Nova Odessa. Disponibilidade para trabalhar no turno da tarde durante a semana e aos sábados pela manhã, 30 horas semanais, salário R$1200,00 + VT + bonificação por metas atingidas. (1 vaga)

ELETRICISTA MONTADORA ELÉTRICA – Conhecimento em Esquemas Elétricos e Elaboração de Chicotes de cabos de comando em Painéis Elétricos de BT/MT Tensão, Boa qualidade no acabamento dos chicotes, Benefícios: Transporte, refeição, vale cesta básica + salário de $2600,00/$3000,00. (2 vagas)

ELETRICISTA MONTADOR ELETROMECÂNICO – Conhecimento em Esquemas Elétricos e Desenhos Mecânicos em Montagem de Painéis Elétricos de BT/MT Tensão, Montagem Elétrica e Mecânica, Benefícios: Transporte, refeição, vale cesta básica + salário de $2800,00/$3200,00. (3 vagas)

ESTAGIÁRIOS/PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – para trabalhar em academia. (3 vagas)

MONTADOR MECÂNICO – Conhecimento em Desenhos Mecânicos para Montagem de Painéis Elétricos de BT/MT Tensão, Montagem Mecânica, Benefícios: Transporte, refeição, vale cesta básica + salário de $2600,00/$3000,00. (2 vagas)

OPERADOR(A) DE CAIXA – para trabalhar em farmácia, 2 vagas das 13 às 21 horas, 2 vagas para Folguista, onde seria necessário trabalhar em dias alternados no turno da manhã das 7:00 às 15:00 horas, no turno da tarde das 13:00 às 21:00 horas e no turno da noite das 15:00 às 23:00 horas. Salário: Piso + Gratificação + VR + VT (se necessário). Média Salarial: R$ 1950,00 a R$ 2100,00 + VT. (4 vagas)

PORTEIRO – masculino, trabalhar 12×36, com experiência na função, ter informática, de 25 a 55 anos. (2 vagas)

PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO – graduado em Educação Física para trabalhar em academia. (1 vaga)

PROMOTOR DE VENDAS MASCULINO – empresa de produtos alimentícios, ter moto própria, trabalhar de segunda à sexta, das 7 às 17 horas, Salário $2100,00 + $600,00 de ajuda de custo. (1 vaga)

REBARBADOR – Ensino fundamental completo. Desejável já ter trabalhado com sopradoras/injetoras. Disponibilidade para fazer horas extras. TER FACIL ACESSOA AVENIDA AMPELIO GAZZETTA EM NOVA ODESSA. Disponibilidade para trabalhar em horário comercial. Executar a rebarbação das peças sopradas. Embalar e armazenar as peças sopradas. Executar a moagem de rebarbas e peças reprovadas. Preparar a matéria prima para alimentar as máquinas. Auxiliar na operação das máquinas retirando as peças sopradas. Auxiliar na limpeza de máquinas e equipamentos (com eles desenergizados). Auxiliar no embarque de produtos. Auxiliar no desembarque de matéria prima. Salário $2080,00 + Ajuda de custo R$150,00 ou VT, convênio médico e odontológico (a empresa arca com o custo de 70% do convênio), convênio com farmácia, premiação por assiduidade e meta de produção. Após experiência o salário sobe para R$2187,00 e a função muda para operador de máquinas. (5 vagas)

EMPESA CONTRATA.: Candidatos com amplo conhecimento na ÁREA FINANCEIRA/AUX. FINANCEIRO/PCP/QUÍMICO TÊXTIL/MECÂNICO DE MÁQUINAS TÊXTEIS/OP. DE JIGGER – (8 vagas)

EMPESA CONTRATA.: PEDREIRO/SERVENTE/AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO/ALMOXARIFE/ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA CIVIL. (9 vagas)

EMPESA CONTRATA.: MOTORISTA CARRETEIRO/OP. DE GUINDASTE/OP. DE MUNCK/MONTADOR PRÉ FABRICADOS/ ½ OFICIAL SOLDADOR (5 vagas)

