Entregue pelo prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, no mês passado, o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini” já registrou 5.354 atendimentos em quase um mês de funcionamento. Foram 1.191 consultas médicas e outros 4.163 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

A unidade esteve aberta no último sábado (11) para vacinação e outros atendimentos pré-agendados. Ao longo do dia foram aplicadas 67 vacinas e realizadas consultas com otorrinolaringologista e dentista, além de coletas de papanicolaou, agendamentos de mamografia e dispensação de medicamentos.

Com foco nas pessoas de todas as faixas etárias, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o Calendário de Vacinação, a iniciativa aos sábados visa ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre a população. Os demais atendimentos têm o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir o tempo de espera para algumas especialidades.

O Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola é uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, com quase 1.000 m² de área construída. Localizada na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, a unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

